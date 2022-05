El arte y la ciencia se dan la mano en las calles de Bueu

Con el objetivo de llevar el arte y la ciencia a la calle y con el mar como eje principal, el IES Johan Carballeira celebró ayer la primera edición del Festival Art for Change, que reunió a numerosas personas en la carpa de la Praza Massó y su entorno, pero también en los otros lugares elegidos para desarrollar la actividad: la sala Amalia Domínguez Búa, la planta alta de la plaza de abastos, el Centro Social do Mar y el Museo Massó, con exposiciones y obradoiros. Fue una jornada completa en la que también se prestó atención a la vertiente de género, la diversidad funcional y la solidaridad.

Música, poesía, pintura y manualidades, pero también geometría, criptografía y matemáticas fueron algunos de los ingredientes ayer del Festival Art for Change, iniciativa organizada por el IES Johan Carballeira dentro del proyecto educativo europeo Twinnings Oceans of Culture, Culture of Oceans, pero en el que también se contó con la participación de otros centros de la villa como los de A Pedra, A Torre-Cela, Montemogos o la Galiña Azul, pero también de la comarca como el Eduardo Pondal de Cangas y el IES Frei Martín Sarmiento de Marín.

Y es que no faltó de nada en un certamen donde lo importante fue la implicación del alumnado, que fue organizador y a la vez visitante, que ejerció una labor divulgativa pero que también aprendió de las actividades de sus compañeros. La carpa de la Praza Massó fue un hervidero con sus diez puestos, dedicados no solamente a una tarea informativa sino también a exponer –y vender– las creaciones artísticas de los estudiantes, toda vez que uno de los objetivos de la feria era el de recaudar fondos destinados a la investigación marina con el simbólico apadrinamiento de una ballena. Elementos de ganchillo, animales marinos elaborados con una impresora 3D, muñecos de guiñol, imanes o llaveros fueron vendidos para recaudar los 300 euros necesarios para ser donados al centro de investigación BDRI y poder poner a la ballena un nombre elegido por votación popular. El mamífero se llamará Udra. El resto del dinero ingresado irá a la ONG Pallasos sen Fronteiras.

Los visitantes, que no cesaron de llegar durante toda la jornada, pudieron recibir las explicaciones de los alumnos de Montemogos sobre los diferentes pescados y mariscos frescos que tenían expuestos, mientras en el exterior se podía visitar una pequeña muestra de artes de pesca. Pero también conocieron de primera mano el multipremiado proyecto Wscientifics, mediante el que tres estudiantes del Johan Carballeira y su profesor han ahondado para visibilizar el papel de las mujeres científicas, con una presentación que incluía el braille y el lenguaje de sordos. Y con lenguaje de sordos también se acompañó una conocida canción de Shakira y Carlos Vives interpretada en una quedada musical. El protagonismo de la música fue evidente, con un micro abierto en el que más de un estudiante demostró su talento, y un concierto de cierre con la presencia de Napalm, Dianho, Peis D’Hos y del alumnado del IES Frei Martín Sarmiento.

Una alfombra floral, la poesía de Míriam Ferradáns o los obradoiros del Museo Massó también completaron una iniciativa que, según sus promotores, tiene la continuidad garantizada el próximo año.