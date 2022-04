El concejal de Facenda de Moaña, Aldán Santamarina, informó en el pleno del jueves de un nuevo escrito del servicio de recaudación de la Diputación ORAL, respecto al remitido al Concello sobre la estimación económica de la modifiación de la plusvalía, en el que asegura que en dicho informe no se aludía a recaudación y que lo que publicó este periódico de que “El ORAL estima que Moaña podrá recaudar 292.600 euros más con la nueva plusvalía”, no responde al contenido de dicho informe. Aclara que el 19 de abril y con efectos de informe inmediato, el Concello envía al ORAL la propuesta de ordenanza fiscal para lo que se emitió informe a los efectos de contestación en el mismo día. Dice que se remitieron las estimaciones que habían relizado en su día para valorar los efectos de la nueva normativa y que no estima la recaudación por el impuesto. Añade que lo que remite el ORAL es una estimación del efecto mimético derivado de los nuevos tipos y la nueva estructura de la ordenanza fiscal, si se produjera el mismo número de transmisiones que las efectuadas en el ejerciico de 2020 y la misma tipología

Lo que se hizo, añade, fue una comparativa partierndo del número de liquidaciones realizadas en 2020. Del total de 1.937 emitidas en el Concello de Moaña en ese jeerciico, 517 se refierern a declaraciones y comunicaciones presentadas en ese ejercicio, mienras que las restantes corresponden a ejercicios anteriores.. En el informe consta -señala- que “bajo estas estimaciones, la modificación de la ordenanza en los términos recogidos en el proyecto supondrá previsiblemente un incremento de la cuantías liquidadas”. Poco se entiende de esta explicación para contradecir a lo publicado y hacerlo el concejal en un pleno, pero lo que sí consta en la estimación del impacto económico enviado en abril es que el Concello solicitó “estimación del impacto económico en la recaudación de la modificación de la ordenanza” y figura un cuadro con un incremento de la cuotas liquidadas por importe de 292.553 euros.