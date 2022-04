Exposición de Fita Pardo en A Casa da Bola.

Esa muestra de pintura al óleo está organizada por la Asociación de Diagnosticad@s de Cáncer de Mama (Adicam). Se inauguró ayer en la Casa da Bola de Cangas y se podrá ver hasta el día 20 de mayo. El acto estuvo amenizado con música de violín.

Encuentros en bicicleta en Cangas

Destacados técnicos de la Consellería de Infraestructuras, alguno muy relacionado con Cangas en la época de la Diputación de Rafael Louzán, visitaron la villa. No fue por turismo, fue por trabajo. Están dándole vueltas al carril bici, a ver cómo se puede hacer mejor de lo que está, qué alternativas pueden aparecer. En estas, que los técnicos se encontraron con el veterano ex concejal del PP y más tarde de UPAC, Nardo Faro Lagoa, con el que departieron. Hubo momentos para recordar viejos tiempos, que no lo son tanto como cabría pensar, ni tampoco tan diferentes.

Los unos y los otros

No hay que llevarse a equívocos. El nuevo equipamiento sanitario para Cangas _llámese X_ no está en marcha por culpa de todos un poco. Los unos porque se empeñan en enredarse en siglas y en no ponerselo fácil a la Xunta, que se entendería si no fuera una cosa tan importante como la salud. Los otros porque las medallas las quieren ponerse ellos. Pasaron ocho años y estamos peor que al principio. Un Plan Especial para cambiar la clasificación de los terrenos tarda más de un año, y con prisas. Así que los cangueses tendremos que esperar que aquí y allá, en la Xunta, mande el mimso color politico, el de unos o el de otros. Lo supimos desde el principio.