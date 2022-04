La Diputación aprueba obras del Plan Concellos sin esperar al informe del secretario de Cangas

La Diputación de Pontevedra aprobó ayer nuevas subvenciones para los municipios de la provincia al amparo del Plan Concellos, entre los que figura Cangas, que aguardaba por la confirmación del organismo provincial tras la polémica desatada al elevar la alcaldesa Victoria Portas la propuesta de obras, mediante aprobación de la junta de gobierno local en lugar del pleno, como se hizo en años anteriores.

Para Cangas fueron aprobadas por la Diputación tres aportaciones que suman 495.750 euros, entre ellas la de la pavimentación ecológica en la rúa de Fora, en Donón, de gran tránsito, que comunica el mirador de A Caracola de Donón con el aparcamiento del Monte do Facho.

La otra aportación, de 169.900 euros, servirá para pavimentar las calles Pepe Simón y Lajes do Pico (ambos en la parroquia de Darbo), Telleiro (en Coiro) y Ferruxiña (en Aldán),y hacer una senda peatonal en la rúa da Garita en Santa Marta (Darbo). Por último, Cangas rehabilitará también el cementerio de Coiro a través de una subvención de 167.350 euros con los que se realizarán actuaciones de pavimentación, ejecución de ramplas con barandillas para salvar los desniveles o la impermeabilización de la cubierta da capilla.

La decisión de la Diputación de Pontevedra cogió por sorpresa no solo al Partido Popular, sino también al propio PSOE. Ambos esperaban que el ente provincial no aprobara nada hasta que no hubiera un informe del secretario del Concello de Cangas respecto a qué órgano era competente para aprobar los proyectos del Plan Concellos 2022-2023, lo que supone una inversión de un millón de euros. El concejal del Partido Popular Pío Millán aseguró que su grupo se dirigirá a la Diputación de Pontevedra para que requiera al Concello de Cangas para que diga qué órgano aprobó los proyectos del Plan Concellos y si es el competente para ello. A PSOE le cogió de nuevas. No esperaba esta decisión de la Diputación de Pontevedra y su portavoz municipal, Eugenio González, solo manifestó que el secretario titular del Concello de Cangas regresaba a su puesto de trabajo el próximo día 9 y él es quien tiene que informar de la legalidad con la que se hizo este proceso. La decisión del gobierno de no llevar el Plan Concellos a pleno, más que como dación de cuentas estuvo basado en un informe elaborado por la asesoría jurídica del Concello de Cangas.

La oposición municipal considera que la aprobación de los proyectos del Plan Concellos corresponde al pleno de la corporación municipal. Además, se recuerda que fue la propia Diputación de Pontevedra la que el año pasado insistió en que el órgano competente era el pleno. En ese momento aún estaba en el gobierno el PSOE y fue necesaria la ayuda del Partido Popular para sacar adelante la propuesta del gobierno en el pleno. A cambio, el BNG sacó rentabilidad política. Por eso extraña tanto que este año la propia Diputación de Pontevedra no reconduzca una situación que es contraria a la que pasó en el ejercicio anterior.

Las obras que se incluyeron en el Plan Concellos son las siguientes: en la parroquia de O Hío, pista de Donón, desde A Caracola a Rúa Barreira; en Nerga, saneamiento Dúas Patas; en Viñó, unión de la rúa Preguntoiro y Coto; en O Iglesario, el parque infantil de O Hío y en Vilariño, el área del parque Rioesteiro. En la parroquia de Aldán figura el saneamiento en varias viviendas de Francón, Fuente de Gandón, con saneamiento y abastecimiento a dos viviendas y camino de Ferruxiña, en Herbello. En Coiro, el cementerio parroquial, el camino de San Cosme y la accesibilidad de O Forte-Rodeira. Mientras que en Darbo, la senda peatonal de A Braña, bajada de Areamilla y abastecimiento al barrio de A Madalena. En Cangas, la Casa dos Pobres y el cambio de cubierta de viviendas en Nazaret.

Trabajos en la avenida de Lugo para evitar inundaciones

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, acudió ayer a conocer de primera mano como se encuentran las obras de la avenida de Lugo, para intentar de resolver las inundaciones en ese ámbito. Los vecinos de la avenida de Lugo reunieron en su momento creca de un centenar de firmas para que se paralizaran las obras de la instalación de badenes porque iban a producir una emperoramiento en lo que supone las inundaciones de la vía, que es un mal endémico de la misma. Recordaban que en los últimos años, en esta calle, los vecinos estaba acostumbrados a ver como se inunda todo cada vez que llueve un poco y son muchas las veces que a lo largo de un año comprueban cómo las riadas de agua inundan las aceras y las viviendas. La regidora local intervino para que esta obra que afronta la Diputación se ajustara a las peticiones de los vecinos. De ahí que informara de su presencia en esta carretera EP-1001 Cangas-Coiro-Madalena, en este tramo. El presupuesto ronda los 40.000 euros y se constuirán aceras más anchas y nueva capa de rodadura.