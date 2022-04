El atrio de A Peregrina, en Meira, fue el escenario escogido para la última de las actuaciones programadas dentro de las Xornadas arredor do 25 de Abril, que se tuvo que aplazar el 22 a causa de la lluvia,y que organizó el Concello con la Asociación Cultural Irmandade do Dolmen en homenaje al músico, poeta y cantor José Afonso. Actuó el grupo “De nao saber o que me espera”.