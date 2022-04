“Dos parcelas estarían afectadas por eólicos y estamos en alerta”

Rubén García Ríos asume, a sus 48 años, la presidencia de la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Domaio, tras las elecciones del pasado domingo que apostó por una lista de continuidad y después de que Juan Santos anunciase que no continuaría al frente del colectivo, que encabezó durante dos décadas. Le acompañan Lois Casás como secretario y Anxo Otero como tesorero.

–Lleva ya cuatro años en la directiva. ¿Con qué objetivos asume ahora la presidencia?

–Me tocó a mi ahora. Solo hubo tres cambios en la directiva, el resto repetimos. Decidimos las responsabilidades una vez concluida la votación. La responsabilidad es muy grande. Siempre faltan voluntarios en los comuneros, pero estamos intentando renovarnos con gente joven que tenga ganas de colaborar y aportar ideas. La Comunidade de Domaio lleva años funcionando muy bien y lo principal es seguir por la senda de la unión con el resto de comuneros. La Mancomunidade do Morrazo está en un buen momento y tenemos que seguir dejando atrás rencillas del pasado, porque todos tenemos los mismos problemas e ilusiones.

–Este año la mayoría de comuneros de la comarca se posicionan en contra de los proyectos eólicos. ¿En qué afectarían a Domaio?

–Dos parcelas comunales de Domaio se verían afectadas, según la información que nos trasladó el Concello. Pidieron información de una por encima del barrio de San Lourenzo y otra por la parte de abajo de Pedras Negras. Pero de momento no se sabe nada más. Mientras no haya más información no podemos hacer nada, aunque estamos alerta.

–Los miradores que hicieron en el Monte Faro son todo un éxito. ¿Tienen más proyectos en marcha?

–Lo primero que haremos será la reforma y rehabilitación de la Casa do Local. estamos pendientes de las licencias del Concello para sacarlo a concurso, cuanto antes esté lista mejor. Instalaremos sobre la puerta principal la parte del histórico escudo que se conserva.

–Un problema que llevan años sufriendo son los accesos a Chan da Arquiña. ¿Se avanzó algo?

–Tenemos el compromiso verbal del Concello. Queríamos que la marcha ciclista del Desafío Delio pasase por ahí este año, pero en la situación actual es imposible. Propondremos un hormigonado provisional a la espera de la reconstrucción integral de la carretera. Muchos visitantes a los miradores se enfadan con nosotros por el mal estado del vial.

–¿Ya cobraron todas las expropiaciones de la Autovía?

–Todavía no. Estamos pendientes de la resolución del precio que recurrimos. Parece ser que ya está todo solucionado y esperamos recibir el ingreso lo antes posible.

Juan Santos: “Entré en la directiva en 1992 y ya me toca ayudar desde fuera”

Juan Santos dejó oficialmente la presidencia y la directiva de los comuneros de Domaio el pasado domingo. Tanto a él como a los otros dos directivos salientes –Manuel Otero y Jesús Paz– sus compañeros le hicieron entrega de un ramo de flores y otro de xestas. Entró en la directiva en 1992, “cuando estalló el conflicto de Golf Domaio”, pero Santos llevaba dos décadas como presidente. A sus 70 años deja la responsabilidad al frente de los comuneros pero promete “echar una mano a la nueva directiva, aunque todos tienen experiencia ya”. Durante su mandato, fueron muchos los problemas resueltos. Se regularizaron los pagos de alquileres de casi todas las antenas de comunicaciones ubicadas en monte comunal. También se mejoró la ordenación del monte, superando momentos tan críticos como la oleada de incendios de 2006. “Les deseo mucha suerte y que continúen por la trayectoria de los últimos años, que pienso que es positiva”. Entre las mejoras de las que más orgulloso se siente está la puesta en valor de todo el entorno de Chan da Arquiña, culminada con los nuevos miradores.