El concejal independiente de Moaña por XM, Javier Carro, abandonó el pleno de la corporación municipal de ayer, en protesta, después de que un vecino, sentado entre el público, le entregara un ramo de acelgas, al comienzo de la sesión, y el concejal pidiera a la alcaldesa, Leticia Santos, que le identificara en el mismo momento. La regidora solicitó al vecino que no entregara nada durante un pleno, que guardara el decoro para no interrumpir el normal funcionamiento de la sesión, pero le dijo a Carro que le identificarían al remate del pleno. El concejal respondió levantándose de su asiento, con palabras de la alcaldesa para que se calmara y tomara asiento, aunque finalmente le dijo que hiciera lo que considerara, que fuera a hablar con la Policía, que todo el mundo sabe quién era ese vecino y que el reglamento no permite identificar a alguien cuando el concejal -en alusión a Carro- lo pida.

Finalmente esta persona fue identificada por la Policía, asegura Carro, que lo vincula al Partido Socialista y la entrega del ramo de acelgas a la polémica ocurrida en el anterior pleno cuando la concejala del PP, Silvia Rueda, preguntó sobre una multa que el Concello tuvo que pagar al no haber pasado uno de los vehículos municipales la ITV y la alcaldesa asumió la culpa. Al término de la sesión, el portavoz del PP, Vicente Verdeal, reprochó a la alcaldesa que hubieran permitido que el mencionado vecino siguiera en el salón de sesiones asistiendo al pleno.