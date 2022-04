Vecinos de Balea temen inudanciones en sus casas tras la construcción del Lidl

Vecinos de la zona de Balea acudieron al Concello de Cangas preocupados por la repercusión que pueden tener en sus casas la construcción del centro comercial Lidl, en el antiguo aserradero de la finca de Hernández. Temen que la recogida de pluviales inunde sus viviendas, debido al desnivel del terrenos. La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, acordó con ellos visitar las obras con el fin de comprobar que los trabajos de canalización de pluviales se llevan a cabo correctamente y que no habrá riesgo a que el agua llegue a sus casas. En el proyecto figuran dos bombas para la recogida de pluviales. Las obras del citado centro comercial va a buen ritmo y se esperan que estén finalizadas antes del inicio del verano. Los vecinos de la rúa Bermeo, que está en A Balea, también se interesaron por hacer público el camino del mismo nombre. La regidora local explicó que se trata de un camino privado, donde los particulares que tienen sus casas en sus márgenes y Abanca, entidad dueña del complejo de Massó, son propietarias, por lo que el Concello de Cangas no puede actuar. La reparación del camino privado con dinero público podría suponer un de un delito. Por su parte, los vecinos de la rúa Isla Cristina, también en la zona de Balea, están preocupados por la situación legal de la vía. La regidora local explicó que aunque el camino no esté inventariado sí que está como público en el catálogo de bienes municipales.

Victoria Portas tuvo un primer contacto telefónico con representantes de Abanca después de incendio de la nave de Massó el Jueves Santo. La propiedad presentará al Concello de Cangas una propuesta para un nuevo tapiado de la nave de tal forma que no se pueda entrar en ella de ninguna forma. De momento, desde el gobierno local no se inició ningún trámite para retirar de la nave todo el material municipal que se guarda allí y que muchas veces es codiciado por los amigos de lo ajeno. Son vehículos en depósito y material de protección y utensilios utilizados para retirar el chapapote del Prestige.