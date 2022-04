Los técnicos descartan que el proyecto de A Rúa afecte al plan especial que se adjudicará el día 29

Los técnicos municipales de Urbanismo hicieron ver a la alcaldesa y a los portavoces de la corporación municipal de Cangas (excepto el PP que no acudió) que el proyecto que presenta Amgecabe, perteneciente al grupo Iglesias, para la zona de A Rúa no influye en el desarrollo del Plan Especial que pretende sacar adelante el Concello de Cangas con el fin de obtener terrenos vía expropiación forzosa para ceder al Sergas y construir en ellos el nuevo equipamiento sanitario, todavía sin definir, bien un Centro Integral de Saúde (CIS) o un Centro de Alta Resolución (CAR). De los 35.200 metros cuadrados en los que iba a actuar el Plan Especial, el proyecto de Amgecabe solo afecta a 3.546 metros cuadrados. Ninguno de los portavoces vio problemas y dejó el asunto en manos de la junta de gobierno, que es la que tiene competencias para decidir cuando se presenta una solicitud de licencia directa como ésta, donde se pretende construir un semisótano de 2.000 metros cuadrados para uso comercial y arriba un autocine, además de dos construcciones de 300 metros cuadrados cada una de ellas, para uso hostelero.

El grupo municipal del PP no acudió a la junta de portavoces por entender, precisamente, que se trataba de una licencia normal, que es algo reglado y que tiene que decidir la junta de gobierno tras los correspondientes informes técnicos. Añade, ademas, que el proyecto se conocía ya ayer por la mañana a través de la prensa, por lo que no tenía sentido ninguno acudir a esta reunión. Sí estaban los portavoces de PSOE, Avante!, BNG y ACE, Eugenio González, Tomás Hermelo, Mercedes Giráldez y Mariano Abalo respectivamente. Fue una reunión distendida y hubo unanimidad en lo que respecta a la cuestión que planteaba el gobierno, que no era otra que saber si el nuevo proyecto de Amgecabe para A Rúa iba a influir mucho en el desarrollo del Plan Especial.

Pero, para sorpresa de casi todos, el gobierno local sí que ofreció novedades importantes en esta junta de portavoces. Anunció que estaba previsto que el día 29 se reuniera la mesa de contratación del Concello de Cangas para adjudicar la redacción del citado Plan Especial, que el plazo para recibir ofertas finalizaba el día 28. Ayer pudimos saber que la redacción del Plan Especial salió a concurso por un importe de 25.000 euros, sin IVA. El plan deberá ser redactado por personas o equipos multidiciplinares. En el pliego de condiciones se hace hincapié en que en este tipo de contratos el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. Los criterios de evaluación establece que por el menor precio propuesto se otorgarán 40 puntos, por la reducción del plazo de ejecución hasta 5 puntos (el plazo de reducción máxima total del contrato será de 5 semanas y solo podrá reducirse a los plazas que dependan exclusivamente de responsabilidad del contratista, quedando excluida la posibilidad de reducir aquellos plazo que dependan de la administración. También se establecen 6 puntos por jornadas de exposición a la ciudadanía por parte del equipo redactor del documento aprobado inicialmente, en la fase de exposición publica, y tras la aprobación definitiva del Plan Especial, organizadas en sesione de una duración mínima de 90 minutos.

El Concello plantea a Costas la reforma de toda la pasarela de madera de Rodeira

El nuevo jefe provincial de Costas del Estado en Pontevedra, Miguel García, visitó ayer Cangas con el propósito de conocer de primera mano las demandas que este concello lleva realizando desde hace años y que por una cosa u otra permanecen estancadas. Además de la compleja situación del proceso de desafectación de las naves de Ojea, la alcaldesa de Cangas y el concejal de Urbanismo, Victoria Portas y Mariano Abalo respectivamente le hicieron llegar la necesidad de actuar de forma urgente en el paseo de madera de Rodeira. El gobierno local se encuentra con el problema de que no puede destinar dinero de subvenciones a esta obra que considera necesaria, ya que la pasarela de madera se encuentra bastante deteriorada con los años, así como también en la zona de cemento. Esta obra no pudo ser incluida dentro del Plan Concellos tampoco porque es imprescindible que donde se actúe sea propiedad municipal. Y la de Rodeira es una actuación que urge, como también la de la pasarela de Santa Marta y Liméns, donde se pretende proteger toda la duna al tiempo que se cambia de lugar el aparcamiento disuasorio. El nuevo jefe de Costas de Pontevedra trasladará estas cuestiones a Madrid, a la dirección general de Costas del Ministerio de Transición Ecológica. Donde parece que ya se va a actuar pronto en las escaleras que dan acceso a la playa de Castiñeiras. El equipo de mantenimiento de Costas ya propuso recientemente cambiar de ubicación las citadas escaleras, según explicaron ayer tanto la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas como Mariano Abalo. Fue una visita que no fue anunciada a la prensa.