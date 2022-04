Falando de Antía Cal

Moitas veces, moitas, mentres debrullabamos as nosas inquedanzas ou confidencias, Antía falábame das súas oríxes e, entón, saía a conto esta frase:” Como ben dicía Castelao, os fillos dos emigrantes, non son de ningures”.

Coñecín a Tita un día de comenzos do mes de Santa María cando levei a nosa filla Susana, de tres anos, á escola Rosalía Castro, na Gran Vía. Daquela, os nenos de parvulario adiantaban un mes a entrada na escola.

Endexamais escoitei a ninguén, a ningún orador, falar como o facía Tita. As reunión de país, para min eran un lecer. Escoitala naquel fermoso castelán que tanto dominaba, facía que eu non sentira pasalo tempo, tendo mágoa cando se chegaba ó remate.Antía falaba un galego impecable do mesmo xeito que un castelán limpo e escollido. A verba xusta era a que ela tiña sempre preparada, froito da habilidade dialéctica xunto cunha cultura amplísima e un estudo fondo como alicerce.

Botabamos horas e horas de conversa na súa casa da Punta da Moa, na praia, no monte,no Porto de Domaio, no solpor de inverno de Donónou no meu coche, vencelladas pola paixón pola poesía, a pedagoxía, a psicoloxia evolutiva, as estratexia da aprendizaxe, a escola e os nenos, a fin. A miña alma sentía a plenitude de quen pode compartir un anceio que somentes con ela podiao facer daquel xeito, mostrando o meu cerne aberto , cheo de sinxeleza. Nunca temos rifado nin opinións encontradas. Entendiamonos moi ben e queriamonos moito.

Nas vacación de Nadal, ás vegadas, iabamos a Melgaço coa miña amiga Juana, ó solpor naquel recuncho luso, onde a terra semella a proa dunha nao sobor do Miño que discurre cara as serras devalecentes, cara o Oeste, mentres os montes portugueses tiñan neve nos seus cumios. Juana e eu cantábamos e bailábamos na rua, sen temor nin pudor. Ela , sentada nun banco do paseo miñoto, víanos e lecía. Un día daqueles pidiunos que cantaramos “Islas Canarias”; era una peza que lle traia lembros da súa mocedade con Antón Beiras, o seu grande amor.

Somentes uns retallos sobre o que ela foi para min pois, se me boto a falar, faríanme falla tódalas páxina do xornal enteiro e non é cousa diso.

Ó Rosalía Castro, teño que agradecerlle que as miñas fillas medraran ledas, ceibes e queridas grazas a metodoloxía daquela escola mentres Tita foi a súa directora, e coido que débeda é maior si imos o eido profesional meu. Moito deprendín alí para as vindeiras escolas polas que traballei de mestra.

Tita foi para min, acobillo, consello, esparcemento, ledicia, paz, amizade fonda, e riseiras e gargalladas nas longas estadías serodias compartidas. A súa pegada e o seu lembro vivirá comigo mentres eu viva. Antia é unha rapaza nada nos canabales zucreiros, con devanceiros lugueses que se convertiu nunha muller do Morrazo, que coma min, desexou repousar no camposanto da península. Ela en Meira, con Antón i eu en Cangas.

Ficará na miña memoria adobiada polos versos de Curros a Rosalía :” Na frente una estrela, no bico un cantar”, que tan ben lle acaen.

Agasallos da vida, terche coñecido, Tita.

(*) Poeta de Cangas