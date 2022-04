Alumnos de la escuela Obradoiro A Rúa procedieron ayer a talar un árbol en la Alameda Vella. El ejemplar se encontraba seco y amenazaba con caerse en una zona transitada por peatones y bicicletas, muy cerca del Concello de Cangas.

Esperando por el Arzobispado

Pues se sigue esperando por las cofradías. Que desde el mandato laico se pide a sus hermanos y hermanas cofrades que no hagan nada hasta que el Arzobispado de Santiago de Compostela hable, que no tiene intención alguna de hacerlo. Primero porque fue lo que dijo y segundo porque la Iglesia emplea mucho el estilo Rajoy. Parece que si no hablas de ello no existe o desaparece por sí solo. Ya ven lo que tardó la Iglesia en pedir perdón por las atrocidades de la Inquisición. Así que es de esperar que hasta semanas antes de la Semana Santa de 2023 no se mueva nada. Salvo si se ve muy presionada y encuentra a un párroco muy atrapado.

De Cangas a la Illa y tiro porque me toca

Había que estar preocupados ayer por el portavoz del grupo socialista de Cangas, Eugenio González, que no daba señales. No contestaba a las llamadas ni a los WhatsApp y no se dejó ver por los pasadizos municipales, que se los conoce todos. Tampoco había un acto importante del PSOE en Vigo o Pontevedra al que hubiese anunciado su asistencia. Al final lo encontramos. Estaba en A Illa, villa donde los socialistas tuvieron plaza y mando. No sabemos si la misión era secreta.