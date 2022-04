Abalo reconoce que el nuevo proyecto para A Rúa se sitúa en un escenario diferente al anterior

El gobierno local tiene previsto presentar hoy a los grupos de la oposición municipal de Cangas el proyecto presentado por la sociedad Amgecabe, del grupo empresarial Iglesias, para obtener licencia en terrenos de A Rúa con la intención de construir una zona comercial y hostelera con un cine al aire libre, con una inversión que alcanza los 1,6 millones de euros. El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, manifiesta que en principio y a falta de los informes técnicos y jurídicos, no habría problema para aprobar el proyecto. Asegura que se pretende desarrollar en una zona urbanizable donde las Normas Subsidiarias de Planeamiento permiten la construcción directa. El primer teniente de alcalde de Cangas manifesta que se está ante un escenario muy diferente al de las veces anteriores: el primero, cuando se obtuvo licencia municipal y los tribunales de justicia la echaron abajo, y el segundo, cuando Amgecabe presentó un proyecto en el que pretendía la colaboración con el Concello de Cangas. A través de una modificación puntual se pretendía obtener espacio comercial a cambio de una cesión de terrenos a la propia administración local para así conseguir los terrenos necesarios que el Sergas exige para constuir el nuevo equipamiento sanitario. Esta opción no prosperó tampoco.

Ahora, como bien señala Mariano Abalo, se está en un escenario muy diferente. No hace falta ningún mecanismo que altere la clasificación del suelo. En la zona donde se pretende actuar basta con que el Concello de Cangas conceda la oportuna licencia. En un principio no parece haber impedimentos ni técnicos ni jurídicos para que Amgecabe obtenga lo que solicita.

El gobierno local podría otorgar la licencia al proyecto presentado en la junta de gobierno, sin necesidad de llegar a un acuerdo con la oposición municipal. Pero Mariano Abalo y la alcaldesa Victoria Portas quiere presentarlo para comprobar cuál es el parecer de los grupos de la oposición, que no debía ser otra que la de si se ajusta o no a las normbas urbanísticas que rigen en Cangas. Es cierto que la franja de actuación está dentro de esos 35.000 metros cuadrados que se quieren expropiar para conseguir los terrenos para ceder al Sergas. El proyecto de Amgecabe ocupa 11.500 metros cuadrados, por lo que quedaría suficiente terreno para expropiar. Si algo cambia es el Plan Especial, ese que se hace esperar. Menos mal que no está adjudicado. Ahora, el Plan Especial debe centrarse en una determinada zona y en una superficie menor a la inicialmene prevista. Así lo reconocía ayer el concejal de Urbanismo Mariano Abalo.

Como se puede observar en la recreación virtual, la zona afectada es la que se sitúa en el acceso a la autovía, entre la rontoda de O Gordo y la de A Rúa. En la imagen se muestra un semisótano sobre el que se sitúan el aparcamiento y también el autocine o cine al aire libre. Se trata de una superficie de 2.000 metros cuadrados y que aún no tiene un destino específico. Las posibilidades que se estudian van desde un almacén logístico o un centro comercial. Todo va a depender mucho de lo que la empresa haga en el polígono de Castiñeiras, en Bueu.

Las otras dos naves que aparecen en el recreación tienen una superficie de 300 metros cuadrados cada una y su principal uso será el hostelero. Hay acceso directo dese la carretera a toda la superficie. Se proyecta como modelo de reactivación económica para el muncipio de Cangas y la comarca de O Morrazo, como fórmula para de ocio y de negocio, capaz de competir.

El Plan Especial, aún sin adjudicar, tendrá que ajustarse a una zona más reducida

La oposición municipal tendrá la oportunidad hoy de examinar el proyecto. Los portavoces están convocados y se espera que hagan valoraciones sobre el mismo. El PSOE, que ya apoyó el proyecto de la modificación puntual, no encuentra objeciones para que se deniegue la licencia municipal solicitada. Habrá que saber la opinión del Partido Popular, que así como la primera vez otorgó esa licencia municipal que después tiraron abajo los tribunales, después rechazó de plano la modificación puntual que propuso Amgecabe, lo mismo que el BNG y Avante!. Claro que ahora no hay criterio político que valga. Esta vez la licencia se deberá conceder o no en función de los criterios técnicos y jurídicos, que parece que están claros. No se espera que este nuevo y ambicioso proyecto se convierta en un nuevo caso del edificio de Vilariño. El único problema: ajustar el Plan Especial para conseguir los terrenos que hay que ceder al Los a una superficie más pequeña de terrenos.