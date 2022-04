Anduxía urge la segunda fase de la regeneración de la playa Pescadoira para evitar nuevos socavones

La Asociación Ecoloxista Anduxía urge a las administraciones implicadas que aceleren la segunda fase de la regeneración de la playa de Pescadoira. El colectivo defiende que la estabilización del arenal y la subida del nivel de la arena es la mejor forma para evitar que el mar siga vaciando el relleno del paseo marítimo e impedir que aparezcan nuevos socavones, como el que se produjo este fin de semana.

El proyecto está en suspenso después de los reparos manifestados por la Dirección General General de la Costa y el Mar, una posición que para el colectivo ecologista resulta incomprensible. En primer lugar porque se trata de la regeneración de una playa. Y, en segundo lugar, porque la experiencia de la primera fase fue positiva. “La efectividad ya se demostró en la zona este [hacia la nave de deportes náuticos]. Desde que se formó el nuevo arenal con la regeneración de hace más de una década no hubo ningún socavón ni impacto sobre el paseo marítimo”, argumentan. Algo que contrasta con lo que ocurría antes de la obra, con “constantes” derrumbes en la zona.

El proyecto redactado por Portos de Galicia prevé la construcción de un dique oblicuo semisumergido, de unos 60 metros de longitud y que arrancaría desde el antiguo muelle de Attilio en dirección a la Casa do Mar. La intervención requiere del informe y autorización de la Dirección General General de la Costa y el Mar, que expresó sus dudas al respecto. En su respuesta llegó a plantear la conveniencia de “desmontar mínimamente” el morro del dique de abrigo, una opción que ahora mismo no contemplan ni la cofradía ni el propio colectivo ecologista. “Supondría poner en peligro la estabilidad de la zona regenerada”, afirman.

En este sentido, desde Anduxía reprochan al organismo ministerial que también tiene su cuota de responsabilidad en la situación actual de la playa del centro de Bueu y Pescadoira. “En su día no la supo proteger y autorizó la ampliación del espigón del puerto de Bueu, siendo evidentes los daños que se iban a producir sobre la playa”, recuerdan desde la asociación ecologista de Bueu.