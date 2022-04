Una alumna de Rodeira logra el segundo puesto en las Olimpiadas de Economía

La joven Lucía Fasero, vecina de Bueu y estudiante de 2º de Bachillerato en el instituto Rodeira de Cangas, tiene el objetivo de estudiar Economía y Finanzas y todo apunta a que no se le dará nada mal. Y es que acaba de lograr el segundo premio en las Olimpíadas Galegas de Economía, disputadas esta semana en la Universidade da Coruña. “Siempre me gustó la economía y la bolsa. Seguramente por mi padre, que es economista. El profesor del instituto nos propuso participar en este concurso y no lo dudé ni un segundo”, explica.

Lucía Fasero reconoce que “fui tranquila, porque no tenía expectativas de ganar, pues había al menos 120 participantes en la primera fase”. Entre todos se realizó una criba gracias a un examen tipo test de 20 preguntas. Los 15 con mejores notas pasaron a la final. “En la final teníamos un comentario de texto y dos problemas. El texto contaba la fusión de las operadoras de telefonía Orange y MásMóvil. Tuvimos que explicar en qué consiste una joint venture, las ventajas que puede traer para las dos empresas y las consecuencias que tendrá en ese mercado, entre otros aspectos”, relata. Se trata de un movimiento de actualidad en el sector, pues ambas compañías fusionarán el 50% de sus actividades en España en el plazo de un año y sumarán un valor empresarial de 19.600 millones de euros Lucía Fasero jugaba con la ventaja de declararse una gran lectora “de periódicos de economía. Siempre me gustó”, una actividad poco común para una joven de solo 17 años. Señala que, una vez analizado el examen de este concurso “no me parecía muy complejo, creo que en años anteriores fue más difícil”. Fasero estudia el Bachillerato de Ciencias Sociales y prepara sus pruebas de acceso a la universidad. Además, ella a finales de junio se deberá a enfrentar a las Olimpiadas Nacionales de Economía, a las que accedieron los tres primeros de la fase gallega disputada en A Coruña. Serán en Sevilla del 20 al 22 de junio y allí se medirá a amantes de esta disciplina llegados de todos los rincones de España. En el concurso de la Facultade de Economía e Empresa de la Universidade da Coruña, Lucía Fasero estuvo acompañada por Sheyla Garrido, compañera de su clase y que también participó en este evento. Con el segundo puesto logrado la estudiante recibió 300 euros de premio y un diploma acreditativo que demuestra su dominio de la materia.