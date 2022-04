Los tres aparcamientos disuasorios sumarán 320 plazas con una inversión de 1 millón de euros

La Consellería de Infraestruturas profundizará en su estrategia de estimular el coche compartido en las carreteras de O Morrazo ahora que ha pasado lo peor de la pandemia de COVID-19. El objetivo es reducir el número de vehículos en las vías de la comarca, minimizar el impacto al medio ambiente y permitir un ahorro de combustible en un momento de precios desbocados. De ahí que proyecte dos nuevos aparcamientos disuasorios en el entorno de la Autovía do Morrazo, así como la ampliación del ya construido en Domaio, al pie de la PO-551 y que se llena cada día con los trabajadores que acuden diariamente a Vigo.

Solo con los dos previstos en el entorno de la autovía, la inversión se estima en un millón de euros. En total sumarán 200 nuevas plazas de estacionamiento. La ampliación del ubicado en la PO-313 implicará desmontar el talud que quedó entre el aparcamiento ya en uso y la carretera general y permitirá ganar otras 120 plazas. En total la Xunta espera poner en servicio lo antes posible 320 nuevas plazas de parking gratuito en superficie destinados a que los vecinos de la comarca puedan compartir coche en sus desplazamientos a Vigo o Pontevedra.

En el entorno de la autovía se proyecta un aparcamiento de 2.800 metros cuadrados con 100 plazas y medio millón de euros de inversión en la explanada reservada para la futura área de servicio de esta vía de alta capacidad, en el punto kilométrico 4+800 de la misma y que tendría acceso en los dos sentidos de la circulación.

La superficie de la segunda nueva infraestructura también será de 2.800 metros cuadrados para 100 plazas de aparcamiento. Se construirá en el punto kilométrico 3+000, justo en el terreno que queda disponible entre el paso elevado de subida a San Lourenzo y el carril de entrada en curva desde San Lourenzo para tomar de nuevo la autovía en dirección a Cangas.

Estos dos nuevos emplazamientos permiten un acceso rápido desde el antiguo Corredor, facilitando la parada de los conductores para dejar el coche y subirse a otro compartido, sin sufrir importantes pérdidas de tiempo.

Hay que recordar que en el año 2014 entró en funcionamiento el aparcamiento disuasorio del acceso a la autovía en Broullón, también en territorio moañés y que suma 73 plazas. Se construyó en plena carretera general PO-313 y en un punto que ya era usado de forma irregular para compartir coche.

El parking gratuito ya en funcionamiento en Domaio, cerca de la rotonda de acceso al puente de Rande, cuenta con 32 plazas y su uso es tan intenso que cada mañana se queda pequeño, obligando a muchos conductores a dejar sus coches en los arcenes o en otros caminos secundarios de esta parroquia. Con la ampliación que implicaría un importante desmonte se ganarían 120 nuevas plazas. Desde Infraestruturas señalan que esta ampliación está todavía en fase de estudio, ante la complejidad de los trabajos.

Si se concreta este último, cuando entren en funcionamiento las tres nuevas superficies O Morrazo pasará a tener 425 plazas de aparcamiento gratuito en el entorno de las carreteras generales y de la Autovía y con el objetivo de estimular el uso del vehículo compartido.

En lo que respecta a la explanada del área de servicio, más allá de esta obra prevista, de momento no existen ofertas por parte de empresas suministradoras de combustible para la instalación de una gasolinera en la zona. Entre las razones se encuentra el escaso tamaño de una autovía de 11 kilómetros lineales y la cercanía a otras gasolineras en la malla urbana de la comarca. El sector descartaba, antes de la pandemia, un proyecto de restauración en la zona al entender que se harían paradas largas en esta vía de alta capacidad, aunque las circunstancias pueden cambiar con la reactivación del turismo una vez superada la crisis sanitaria.

El previsto en Meira está pendiente de un proceso judicial con el titular de los terrenos

Las inversiones de la Xunta en el entorno de la Autovía do Morrazo no culminarán con estos proyectos, pues desde hace un año el ejecutivo gallego trabaja en otro aparcamiento disuasorio más en la explanada ubicada en la salida de Meira y que se usó para el almacenamiento de material y maquinaria durante las obras de desdoblamiento del antiguo Corredor. De todas formas. Infraestruturas señala que el proyecto sigue vigente pero el terreno está pendiente de un proceso judicial con el propietario del mismo. No se podrá impulsar el aparcamiento hasta la resolución del proceso. En febrero de 2021 una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obligaba a la Xunta a devolver el terreno de 15.000 metros cuadrados a su propietario, al entender que se había ocupado sin el pago del depósito previo. La Xunta trabaja ahora para poder expropiarlo y destinarlo a aparcamiento, resolviendo así este conflicto.