Moaña cumple dos años sin urgencias y la demanda irá al Parlamento por cuarta vez

En este mes de abril la Casa do Mar de Moaña cumple dos años sin servicio de urgencias, al estar centralizado, desde lo peor de la pandemia de COVID-19, en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas. La demanda de recuperar el servicio ya fue debatida al menos tres veces en el Parlamento gallego –dos a iniciativa del BNG y otra del PSOE– y ahora los nacionalistas anuncian una nueva presentación de una proposición no de ley y de una batería de preguntas para intentar forzar a la Xunta a devolver las urgencias a la villa, alegando el fin de casi todas las restricciones sanitarias relacionadas con el coronavirus. “Ya no se puede comprender que la Casa del Mar continúe sin urgencias y sin recuperar los ratios de consultas presenciales anteriores a la pandemia”, alega el diputado moañés Paulo Ríos.

Esta petición se anuncia en un fin de semana que verá una nueva manifestación por la sanidad en las calles moañesas. Pese al mal tiempo, el gobierno local bipartito y las asociaciones de usuarios que integran la Mesa da Sanidade mantienen para mañana, domingo a las 11.00 horas, una manifestación que partirá de la rotonda del Portal do Almacén y recorrerá la calle Ramón Cabanillas para acabar ante la Casa do Mar. Se reclama también que se cubran las plazas vacantes de médicos de tarde y un refuerzo de las ambulancias en O Morrazo, reclamaciones que desde comienzos de diciembre se repiten en concentraciones de vecinos y del gobierno local cada domingo. Ayer se multiplicaron las adhesiones de las fuerzas de izquierdas que sostienen el gobierno local moañés para pedir una participación masiva en la marcha de mañana. Así lo hizo la alcaldesa, Leticia Santos, en sus redes sociales a través de un vídeo, y el secretario local del PSOE moañés, Mario Rodríguez. El socialista asegura que “Alberto Núñez Feijóo se despide de su responsabilidad de gobierno en la Xunta de Galicia sin solucionar el principal problema de los vecinos de Moaña, que es la precarización de la atención primaria”. Exige que el centro de salud moañés esté operativo “las 24 horas del día y los 7 días de la semana, como pasaba antes”. Insiste en que se trata de “una estrategia de desmantelar lo público”· También se suma a los apoyos a la marcha de mañana el sindicato nacionalista CIG. Repunte del COVID con 23 positivos más en solo tres días La primera semana sin mascarillas obligatorias en interiores llegó a O Morrazo en un momento muy positivo en cuanto a la evolución de la pandemia de COVID-19, pues el martes la comarca bajaba de los 300 casos activos por primera vez en lo que va de año. Sin embargo, en los últimos tres días el mapa del Sergas recogió un repunte de los contagios que no se vivía desde hacía semanas. En concreto, se contabilizan 23 casos activos más llegando a los 319 vecinos contagiados. A siete días también se registró un incremento, pues en estos momentos son 171 los morracenses que contrajeron el coronavirus a lo largo de la última semana. Cangas presenta la mejor evolución por Concellos, con 126 contagiados, tres menos que el martes pasado. Eso sí, a siete días son más los cangueses que se contagiaron de COVID-19, hasta un total de 73. En el caso de Moaña, la subida fue la más pronunciada, volviendo al segundo puesto en contagios con 102 vecinos con coronavirus. De ellos, 54 se contagiaron a lo largo de la última semana. En Bueu los casos crecieron ligeramente hasta los 91 positivos. En la última semana han sido diagnosticados con coronavirus un total de 44 vecinos de Bueu.