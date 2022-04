¿Qué hacer en O Morrazo?

Expoarte XXI en Cangas

Alumnos del Bachiller de Artes del Instituto María Soliño de Cangas inauguran hoy una exposición, que organiza todos los años el centro escolar, con los trabajos realizados a lo largo de este segundo curso con el que ponen fin a su ciclo de enseñanza secundaria. La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de mayo.

Hoy, Auditorio Municipal de Cangas, a las 19:00 horas..

“Algo pasa con Mery” y Reversión, en Meira.

El programa de conciertos del local A Carriola de Meira, en Moaña, arranca hoy con la actuación de “Algo pasa con Mery”, un grupo superanimado con canciones de toda la vida, que tanto gustan al público juvenil como adulto. El sábado también está previsto el concierto del grupo Reversión. Las reservas se pueden realizar en el 986 074 708 o 682 500 484.

Hoy, a las 22:30 horas; y mañana sábado, a las 23:00 horas en A Carriola, en Meira.

“The Riven” en Salason.

La banda sueca “The Riven” llega hoy a Cangas para ofrecer un concierto de su potente hard rock, influenciado por los grandes sonidos de los 70 y 80 y en particlar por el New Wave of British Heavy Metal. La banda está punto de lanzar su segundo álbum “Peace and Conflict” con 8 canciones interpretadas por el dúo de guitarristas Joakium Sandeârd y Arnau Díaz con Jussi kalla en la batería.

Hoy, en Salason, a las 21:00 horas.

Cine en Cangas.

El Cineclub Cangas proyecta hoy “A peor persoa do mundo” (Noruega, 2021), una comedia romántica moderna y actual en la que se encuentra un retrato generacional que deja buen sabor de boca. Dirigida por Joachim Trier, fue premiada en los festivales de Cannes, Sevilla y Valladolid..Julie va a cumplir 30 años y su vida es un desastre existencial. ya desperdició parte de su talento y su novio Aksel, un novelista gráfico de éxito, mayor que ella, la presiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche acude a una fiesta y conoce a un joven encantador

Hoy, Auditorio, a las 21:00 horas

Rechouchíos en Moaña.

Vuelve la programación Rechouchíos para el público infantil y familiar en Moaña. Manuel Pombal de FMEC Producións pone en escena “O Xardin de Vila Gris”. Se trata de un teatro recomendado a partir de los 3 años. Martín vive en uno de los últimos rincones verdes de la ciudad y quiere preservar, para los suyos y para los que vengan en el futuro, su hermoso espacio. En la ciudad llena de edificios, don Nefasto Funesto, construtor de monstruosos edificios, pretende construir una torre.

Hoy, Sala Celso Parada, en el Centro Daniel Castelao, a las 18:00 horas.