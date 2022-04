Carmiña Pérez en Massó con alumnos del IES Rodeira.

No ejerció de profesora de baile, lo hizo de guía de este complejo conservero del que quedan restos inmobilarios y emocionales. Con ella y los alumnos estaba el director del instituto, que es nieto de Gaspar Massó.

El tiempo, que pone las cosas en su sitio

Ahora, visto con el paso del tiempo, lo de la ruptura del gobierno de Cangas por culpa del daño de las dunas de Rodeira, es una milonga absoluta. Ya no se lo cree nadie. Pasaron cosas mucho más graves dentro del gobierno y admite. y la alcaldesa ya no puede cesar a nadie más. El PSOE trata de derribar ahora al gobierno a golpe de denuncia ante Fiscalía, algo a lo que no le va a la zaga el Partido Popular. Judicializar la política es la alternativa a una moción de censura que la oposición no se atreve a firmar, consciente de que no vale la pena ahora.

La Fiscalía trae paz al comedor social

La Fiscalía de Pontevedra parece poner paz en el Comedor Social de Cangas, que el verano pasado era un volcán. Bueno, lo de la paz es un decir, porque ahora los que quedan se reservan el derecho a.. .

El banco rojo que cura corazones

Los del banco rojo siguen cavilando candidaturas vecinales, de esas que se dicen ahora transversales. Insisten en que es posible y hablan mientras luchan contra el colesterol en el campo del keniata y por e paseo marítimo. Cuidando corazón y corazones.