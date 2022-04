La mayoría de la comarca sigue apegada a la mascarilla

En el Concello de Cangas, la inmensa mayoría de políticos y miembros de la plantilla que trabajan de forma presencial en el interior del consistorio portaban ayer la mascarilla que ha sido obligatoria en los últimos 700 días y que ahora se deja a la libre elección de la ciudadanía. Entre las fieles a esa protección en boca y nariz está la alcaldesa, Victoria Portas, que presidió por la mañana una junta local de Protección Civil con la mascarilla puesta, al igual que la docena de miembros de distintas administraciones públicas, así como de cuerpos y fuerzas de seguridad que la acompañaban, aunque en el interior de alguno de los departamentos municipales ya se vieron caras descubiertas.

La regidora reconoce que el real decreto que regula dicho uso fue publicado ayer mismo, casi sin tiempo para analizarlo e interpretarlo, por lo que encargó al técnico en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales del Concello, Fabián Fernández, un informe en el que se especifiquen “las medidas preventivas adecuadas” en función de cada puesto de trabajo, su interacción con el público y si se ejerce en el interior o el exterior.

La gran mayoría de los ciudadanos que acudieron al consistorio también portaban ayer mascarilla, “porque ya es costumbre y mejor ir dejándolo poco a poco”, señalaba Enrique, uno de los usuarios, mientras la bajaba hacia la barbilla para “hablar más claro”.

En la plaza de abastos también fueron mayoría los usuarios de mascarilla, sobre todo entre vendedoras y vendedores. “Es más seguro e higiénico”, coincidían en señalar Milagros y Carmen, pescantina y clienta, aunque ninguna de ellas descarta desprenderse de ella de forma paulatina, en los próximos días, si la situación sanitaria se estabiliza o mejora y “todo estos se va normalizando”.

De hecho, conforme avanzaba la jornada ya se veían más caras descubiertas. Ayer, el mapa del coronavirus registraba un ligero repunte de 14 casos en la comarca, que tiene un total de 310 casos en el acumulado a 14 días. En los últimos 7 días se registraron 141, con un repunte de 2 casos con respecto al día anterior.

El Juzgado de Cangas regresa a la normalidad

Los Juzgados de Cangas volvieron a abrir las puertas. Esas que durante meses estuvieron guardadas por agentes de la Guardia Civil, que se encargaban de “cribar” a las personas que hasta allí se acercaban. A la espera de la reunión de la junta de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que se celebrará el viernes, la orden del juez decano de Cangas, David Pérez Laya, fue la recomendar el uso de la mascarilla, sobre todo en salas, haciéndola obligatoria en la sala del forense y poner fin al “cribado”.

A partir de ayer, las personas pueden entrar libremente al edificio que acoge los juzgados en la Plaza de Galicia. “Normalidad absoluta. Los guardias ya no tienen que preguntar a qué va una persona”, manifestó el decano, que también hacía un llamamiento al sentido común en el uso de la mascarilla. No se adoptó ninguna medida especial tampoco en el Registro Civil, donde ya no hay cita previa, con la esperanza en que impere el sentido común y que no se produzca ningún conflicto. La intensidad del cierre de los juzgados de Cangas contrasta con lo laxo que se mantuvo el Concello de Cangas para con los administrados. Siempre fue flexible y nunca se apostaron agentes en las puertas para filtrar a la población que acudía con necesidad de ser atendida. Las oficinas del Organismo de Recaudación de la Administración Local (ORAL) era otro lugar que preocupaba a los vecinos de Cangas. Había momentos en que las colas era interminables, debido al poco aforo de las dependencias. Ayer, las trabajadoras que atienden la oficinas atendían con mascarilla y aseguraban que no había recibido ninguna notificación.

En el comercio de Cangas, las dependientas mantendrán un poco más tiempo el uso de la mascarilla. La mayoría de los clientes aún entraban ayer con ella puesta, al contrario que en la hostelería, donde parece que sí va a desaparecer la mascarilla con más rapidez.

En centros educativos

Los estudiantes de los colegios e institutos de Cangas sí que se desprendieron de la mascarilla con facilidad. A los profesores les cuesta más. Aseguran que tardarán en acostumbrarse. Desde las asociaciones de padres se asegura que no se hizo un seguimiento del tema de las mascarillas, lo único que se sabe es que los centros recomiendan su uso aunque no lo hacen obligatorio y que están a la espera de las indicaciones específicas de la Consellería de Educación. En este sentido, las familias reclaman mayor coordinación con lo que se recomienda en la calle "porque en las escuelas no solo estamos, sino que educamos y formamos personas". De todas formas, los niños siguen llevando la mascarilla en sus mochilas, sobre todo lo que tienen que hacer uso del transporte escolar en donde sí es obligatorio su uso.

En los centros confirman que no tienen ningún tipo de directriz por parte de la Consellería de Educación y actúan en función de la información proporcionada por la prensa, dejando en manos de las familias la toma de decisiones, lo mismo por parte de los maestros. En colegios como A Pedra o A Torre la mayoría del alumnado optó, como en muchos otros colegios, por quitarse la mascarilla y los más pequeños se mostraban “súper contentos” con este cambio.

En Moaña el comité de seguimiento de la pandemia del Concello decidirá hoy la retirada de las mascarillas en la plantilla municipal. En institutos como el IES A Paralaia explican que recomendaron a alumnos y profesores llevar el cubrebocas aunque a lo largo de la jornada muchos optaron por quitarla. “Lo importante es que la gente se sienta segura. El que la quiera llevar puede hacerlo”, apunta el director.

En cuanto al sector industrial, potente en Moaña, desde el Astillero Aister esperan acordar hoy dar libertad a todos los trabajadores con excepción de los puestos que exijan la mascarilla por otros riesgos.

También tendrán que llevarla los que muestren algún síntoma compatible con COVID-19 y los que trabajen a su lado, para evitar riesgos y a falta de lo que acuerden con los expertos en prevención de riesgos laborales. En Industrias Navales A Xunqueira muchos trabajadores ya optaron ayer por prescindir del cubrebocas.

En Bueu la mascarilla sigue en la boca y en la nariz de la mayoría. Ya sea en los comercios, hostelería, plaza de abastos o dependencias municipales. “Nos costó mucho concienciarnos de que teníamos que usarla y ahora nos va a costar mucho quitarla”, decía Elena mientras compraba ayer en el mercado. En muchos comercios explicaban que la mayor parte de los clientes seguían entrando con la máscara protectora. Y no por despiste o porque no supiesen que ya no es obligatoria. “Depende de la situación de cada uno. Va a ser un proceso gradual, a medida que nos acerquemos al verano más gente la irá quitando”, decían en algunos. “Además con un viento como el de hoy la mascarilla hasta te protege la cara del frío”, decía más de una persona con evidente buen humor.

Obligatoria dentro del barco y sin ella en cubierta

El transporte público, junto a los centros sanitarios y sociosanitarios siguen con el uso obligatorio de la mascarilla. En el caso del transporte público en barco hay una excepción, tal y como confirma la propietaria de Nabia. Los usuarios que realicen las travesía en la cubierta no tienen que llevar puesto este elemento de protección sobre boca y nariz.