Para muchos de los alumnos de Arte del IES María Soliño de Cangas, la del Auditorio será su primer exposición. En la imagen se les puede ver cómo preparan esta muestra de su trabajo a lo largo del curso. Seguro que habrá sorpresas increíbles.

Las Cofradías, con los Hechos de los Apóstoles

Algunas cofradías de Semana Santa de Cangas están interpretando perfectamente el libro de “Los Hechos de los Apóstoles”. Están cobijadas en sus respectivas casas sin saber muy bien qué hacer, esperando a que acuda el Espíritu Santo y les muestre el camino. Se pertrechan en su supuesta calma espiritual y algunos de los cofrades se siente ofendidos. Mientras, el párroco de Cangas reza un padrenuestro y dos aves marías. De momento, parece que se encuentran seguros en el silencio, a la espera de que el Espíritu Santo los ilumine el viernes.

Rozar el quórum y a vueltas con Bernardino

Y Aurora Prieto no acudió a la junta de gobierno de Cangas. Otras vez hubo quórum por los pelos. Su ausencia coincide con el intercambio de pareceres entre ella y el teniente de alcalde Mariano Abalo respecto al acto de homenaje a Bernardino Graña. Claro que no tiene que ser esta la culpa. Ella siempre dijo que la junta de gobierno no se iba a interponer en su agenda diaria de trabajo. Por lo demás, el Partido Popular manifestaba su malestar por no haber sido invitado al acto. Lamenta que algunos partidos intenten adueñarse de la figura de una persona que, si pertenece a alguien, es a Cangas.