Vecinos de la Praza Massó denuncian que el inventario de caminos incluye calles privadas

El inventario municipal de caminos de Bueu está a punto de concluir su periodo de exposición pública y ya está claro que recibirá alegaciones. Una de ellas la promueven vecinos de la céntrica Praza Massó, que acusan al Concello de pretender apropiarse de dos calles que son de titularidad privada, tal como se recoge en la división horizontal de los inmuebles, así como en resoluciones previas del propio ayuntamiento. Se trata de las vías Fígaro y Cormorán, que comunican el interior de la plaza con la calle Johan Carballeira.

Los residentes se muestran entre sorprendidos e indignados con la pretensión municipal de “quitarle a los vecinos las propiedades que les corresponden según toda la documentación existente”. Indignados precisamente porque esa propiedad está acreditada en la división horizontal y en escritos municipales. Y sorpresa porque acusan al ejecutivo local de “no actuar delante de presuntas ilegalidades o irregularidades urbanísticas” dentro de la propia plaza. Se refieren de manera expresa a la instalación de terrazas en lugares que están “expresamente prohibidos por el planeamiento urbanístico” o al desarrollo de “presuntas actividades económicas en los sótanos de algunos bajos comerciales”.

Un grupo de vecinos decidió hace meses contratar asesoramiento jurídico puesto que sus quejas no recibían respuesta y explican que las calles Fígaro y Cormorán son privadas porque bajo su superficie se encuentran los garajes, trasteros y salas de servicios –como telecomunicaciones o luz– de los propietarios de los bajos comerciales y viviendas. Uno de los aspectos en los que hacen hincapié es que el gobierno local no puede conceder licencia de actividad a las terrazas situadas en estas calles o permitir la instalación de mobiliario porque para ello es requisito imprescindible contar con la autorización de los propietarios. “Un permiso que no tienen”, insistían ayer. En sus quejas también reprochan al Concello su “pasividad” a la hora de dejar caducar un expediente de reposición de la legalidad urbanística. En el extremo contrario, están las calles Kayrel e Ibis, que son totalmente públicas. “En este caso no se preocupa ni actúa sobre el uso del subsuelo de esos viales públicos”, apuntan.

El grupo de residentes que promueve estas alegaciones avanza que al mismo tiempo está trabajando con los propietarios de los negocios de hostelería para intentar alcanzar algún tipo de acuerdo y solución que pueda beneficiar a las dos partes. Especialmente en cuestiones como los horarios, número de mesas, seguridad vial y a la hora de establecer criterios estéticos homogéneos para el mobiliario de las terrazas ya que en la actualidad hay mesas y sillas de todos los colores, materiales y formas.

Los residentes se plantean acudir a la Fiscalía

Los vecinos que promueven estas alegaciones aseguran que llevan años quejándose y mostrando su preocupación por la situación de las terrazas y negocios de las calles Fígaro y Cormorán. Además del escrito de alegaciones al inventario municipal de caminos de Bueu y de las reuniones con los hosteleros no descartan una tercera vía: acudir a la Fiscalía.

“El abogado nos está alertando de que esta situación ya puede superar lo que serían simples irregularidades administrativas”, advierten. Por ello están explican que están recopilando escritos, denuncias y “todo aquello que consideremos oportuno” por parte de la representación legal para dar traslado al Ministerio Fiscal.

El inventario de caminos de Bueu es el que restaba por realizar después de que ya se aprobasen los de Cela y Beluso. El plazo de exposición pública concluye el próximo lunes 25 de abril.