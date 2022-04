Hosteleros de la comarca, aliviados con el fin de las mascarillas en interiores: “Nos hacían vigilar a los clientes”

Los hosteleros de O Morrazo se enfrentan hoy al fin de una de las principales restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 que se mantenían en vigor. Y es que desde hoy el Gobierno central permite permanecer en la mayor parte de los espacios cerrados sin la obligatoriedad de llevar la mascarilla. El sector critica los plazos, pues deberán adaptarse rápidamente en cuanto se publique el Real Decreto. “Como siempre con las medidas de la pandemia, todo lo tenemos que hacer de un día para otro”, lamentan desde la Asociación de Restauradores de Cangas (Areca). Pese a todo, la recepción en la mayoría de hosteleros es positiva y sobre todo con una sensación de alivio. “Nos estaban obligando a ser vigilantes y a llamar la atención a nuestros clientes. Esa no es nuestra función”, recuerdan desde la Asociación de Hostelería de Moaña.

Responsables de establecimientos reconocen que “desde el fin de las mascarillas en exteriores, es normal que la gente venga paseando y trate de entrar en los locales sin el cubrebocas por despiste. La normativa actual nos obligaba a estar pendientes, y eso no es positivo para nadie. Al principio solo se despistaban los jóvenes, pero en las últimas semanas es común que los mayores tampoco la lleven por la calle, porque hay muchos menos contagios y casi todos los casos son leves”.

En cuanto a la repercusión que la eliminación de esta restricción tendrá en la clientela, la mayoría de los hosteleros esperan “que atraiga a más clientes, porque no tendrán que sufrir la incomodidad de llevar la mascarilla si no quieren”. Desde Areca reconocen que algunos locales sin terraza o con la clientela de más edad “muestran recelo, porque temen que en los primeros días bajen los clientes por temor a un contagio”. De todas formas, desde el sector recuerdan que el uso de las mascarillas será voluntario “y todo el mundo puede protegerse si decide, individualmente, llevarlas”. Entienden también que de cara al verano “con la incomodidad del calor” sería mucho más difícil mantener vigilados a todos los clientes.

Otra cosa es la decisión que adopte cada bar y restaurante con sus trabajadores. En principio, y a la espera de conocer con más detalle el Real Decreto, la mayoría se decantará por dejar vía libre al personal y que decida individualmente si llevar o no la mascarilla. “En lo que no tendremos decisión es con los clientes. No se podrá imponer la mascarilla al que no quiera”, añaden.

Concellos

En los Concellos también estaban ayer a la espera de que se publique la nueva normativa. El concejal de Personal de Moaña, Aldán Santamarina, convocó para el jueves una reunión de la comisión de seguimiento de las medidas contra el COVID-19 y, con los representantes de la plantilla y los expertos en prevención de riesgos, decidirán los pasos a dar.

Dudas entre las trabajadores de las plazas de abastos

Aunque la hostelería fue el sector más afectado por las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, otros comerciantes también se vieron muy perjudicados. La decisión del Gobierno central de retirar las mascarillas obligatorias en interiores tiene en vilo a algunos de ellos, como las vendedoras de las plazas de abastos de la comarca. Ayer en Cangas los conserjes y el personal del mercado no sabían todavía cómo deberían proceder hoy, quedando a expensas de leer pormenorizadamente el Real Decreto. “Llamamos a Sanidade para preguntar y tampoco nos aclararon mucho”, se quejaba una vendedora. Sin embargo, muchas de las trabajadoras aseguraban que mantendrán la mascarilla “por una cuestión de higiene, más allá de la pandemia, y porque le da seguridad a los clientes”. De idéntica forma se expresaba ayer una clienta en la plaza de Cangas, explicando que las medidas se deben extremar “al estar manipulando alimentos”. Todo parece indicar que la transición hasta abandonar definitivamente los cubrebocas será lenta en O Morrazo.

La comarca baja de los 300 positivos por primera vez este año

Hoy, en la primera jornada sin mascarillas obligatorias en interiores desde hace 700 días, la comarca vive su mejor momento a nivel sanitario en todo lo que va de año. Por primera vez desde la ola previa a la Navidad, O Morrazo baja de los 300 casos activos de COVID-19. En concreto ayer el mapa del Sergas reflejaba 296 positivos, lo que supone 18 menos que hace cinco días. En ese mismo periodo cayeron en 30 los contagios a siete días. Son en estos momentos 139 los diagnosticados con coronavirus a lo largo de la última semana. Por concellos Cangas suma 129 contagiados, con 57 vecinos diagnosticados en la última semana. Bueu se mantiene en segunda posición con 89 casos activos. Hasta 40 bueueses se contagiaron en la última semana. Finalmente, Moaña suma en estos momentos 78 contagiados, con 42 nuevos diagnósticos en los últimos 7 días. Superado ya el leve repunte que se vivió tras los carnavales, la comarca parece haber dejado atrás definitivamente la sexta ola de la pandemia y encara el camino al verano en una tendencia que permite dar rienda suelta al optimismo.