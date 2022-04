Arqueoloxía para recuperar a dignidade

Están a punto de cumprirse dous anos do pasamento de Antonio Nores, unha das persoas clave na recuperación do patrimonio cultural e da memoria histórica en Cangas. Por iso a vindeira semana terá lugar unha xornada de homenaxe vencellada á importancia da arqueoloxía na búsqueda de represaliados.

A Asociación Cultural Memoria Histórica 28 de Agosto de Cangas organiza a vindeira semana unha xornada de homenaxe a un dos seus máis destacados integrantes: Antonio Nores, finado a finais de maio de 2020. O obxectivo é lembrar a figura dun “loitador” e un dos principais impulsores da recuperación da memoria histórica e da reparación das vítimas da represión franquista. Os actos serán o martes no Auditorio de Cangas e incluirán unha mesa redonda e coloquio, amais dunha exposición que poderá visitarse ata o vindeiro 6 de maio.

O eixo sobre o que xirará esta xornada é o papel da arqueoloxía na búsqueda de represaliados durante a Guerra Civil e a posterior ditadura, sobre todo cando hai moitas foxas comúns aínda sen escavar. Así, ás 10.30 horas estarán no Auditorio cangués o arqueólogo Francisco Alonso Toucido e o historiador García Ferreira. O primeiro ten realizado múltiples proxectos de arqueoloxía empresarial vencellados a obras públicas e privadas, así como proxectos de posta en valor, documentación e investigación de xacementos arqueolóxicos.

Pola súa banda, García Ferreira é doutor en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago cunha tese sobre o golpe de estado e a posterior violencia na cidade compostelana. A súa intervención afondará na documentación das foxas a atopadas en Vilagarcía de Arousa e San Pedro de Filgueira.

Os actos completaranse cunha exposición titulada “Exhumando foxas, recuperando dignidades”, da Sociedade de Ciencias Aranzadi, que ten a súa sede Gipuzkoa. A mostra pretende ser un balance do proceso das exhumacións das foxas comúns derivadas da represión franquista contra a poboación civil despois do levantamento militar de 1936. A exposición estará no Auditorio de Cangas ata o vindeiro 6 de maio. Nesta iniciativa tamén colaboran o Concello de Cangas, o Grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural da Universidade de Santiago de Compostela (Histagra) e a propia Sociedade Aranzadi.