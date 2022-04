Sanidade señala, sobre las urgencias en Moaña, que las mascarillas aún seguirán en los centros

Aunque las mascarillas dejarán de ser obligatorias en gran parte de los interiores, según la previsión a partir de mañana, no hay nada decidido sobre el regreso de las urgencias a la Casa do Mar de Moaña como reivindican desde el Concello y la Plataforma da Sanidade Pública que consideran que el Sergas ya no tiene excusas para seguir manteniendo las urgencias en Cangas, a donde se trasladaron con la pandemia por falta de condiciones de espacio. Desde la Consellería de Sanidade ayer no confirmaron si se estaba valorando la posibilidad de que las urgencias retornaran a Moaña, aunque recuerdan que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en algunos espacios de interior, como en los establecimientos sanitarios, tales como hospitales, centros de salud, de transfusión de sangre, farmacias y otros establecimientos sanitarios a los que acude población vulnerable. la mascarilla también será obligatorio en el transporte público -autobús y barco en nuestro caso de O Morrazo- y siempre y cuando no se pueda mantener una distancia de metro y medio entre las personas.

Por eso que la posibilidad de que las urgencias vuelvan a Moaña no cuenta, por el momento y en virtud de lo que anticipa el Sergas, con muchos votos a favor. El sergas sí estaba gestionando la posibilidad de una ampliación en la Casa do Mar con dependencias del ISM para mejorar las condiciones de espacio, aunque nada ha trascendido de dichas gestiones. Por lo que respecta al nuevo centro des alud, el presidente todavía de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se refirió ayer a Moaña en la visita a las obras de ampliación del centro de salud-PAC de O Porriño, en el sentido de que el Sergas sigue a la espera de la cesión de la parcela por parte del Concello para licitar su construcción, cuyo proyecto constructivo ya está rematado y en cuya construcción la Xunta va a invertir 6 millones de euros. Lo cierto es que Moaña tiene pendiente de ceder esa parcela en la nueva urbanización de Sisalde, que el Concello espera que concluya en un mes, y que según explica la alcaldesa, solo está pendiente de cumplir el trámite de anotarla en el Registro de la Propiedad para que pase a ser titular el Concello y la pueda ceder. Leticia Santos asegura que la Consellería de Sanidade es conocedora “minuto a minuto” de la situación sobre la tramitación que realiza el Concello. Recuerda que se modificó la ordenanza ICIO para bonificar la licencia a Sanidade como ponía en el convenio y se está urbanizando la rúa Elisa de la Peña para dar acceso a los terrenos, cuestión que estaba también en el convenio. Insiste en que dicho convenio tiene una vigencia de cuatro años, que el Concello lleva dos sin parar de realizar tramitaciones, de comunicarlas a la Xunta y de adelantar trabajo. Santos indica que ahora mismo ya se consiguió tener registradas catastralmente cada una de las parcelas de Sisalde tras la aprobación del proyecto de equidistribución y ahora solo falta inscribirlas en el Registro de la Propiedad. Solo así el Concello pasará a ser dueño de la parcela y la podrá transferir al Sergas, antes no. De todas maneras, la alcaldesa repite que la consellería es conocedora de todos los avances en la tramitación y una vez entregada la parcela, el Concello cumplirá con las obligaciones del convenio a la espera de que la Xunta cumpla las suyas. No obstante agradece desde el Concello el trabajo de la consellería adelantando, en la medida de lo posible, el proyecto de construcción de los que les consta que hay un compromiso firme de que cuando esté transferida la parcela se inicien las obras del nuevo centro de salud.