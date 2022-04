Moaña devuelve el conflicto de las cañas a Portos

El Concello de Moaña ha devuelto la pelota a Portos de Galicia en la solución al conflicto con los pescadores recreativos que quieren volver a echar sus cañas en el muelle de A Mosqueira. En una reunión de la la alcaldesa Leticia Santos, y de la teniente de alcalde, Marta Freire, ayer con representantes de pescadores del municipio, la regidora les confirmó que el Concello no iba a firmar el convenio en las condiciones en las que lo ha remitido la presidencia de Portos, que en marzo pasado acordó modificar la resolución del 26 de julio de 2021, que regula la activdiad de esta pesca en los muelles autonómicos y ampliarla. Atendiendo a las alegaciones presentadas, se amplió la pesca de recreo sin más requisitos en cuatro muelles (Aguete, Combarro, Portocubelo y Ribeira) y en 25 restantes (entre ellos Moaña y Bueu) condicionada a la colaboración de los Concellos en el control de la actividad.

La alcaldesa explica que no pueden asumir el convenio ya que las obligaciones para el Concello implican que la Policía Local se haga cargo del control del acceso de las personas al muelle, la señalización de las zonas así como la instalación de barandillas para minimizar los riesgos en los tramos que se habilitarían para la pesca. Además, Portos propone que los Concellos se hagan cargo de la vigilancia y control de las obligaciones, “pero entendemos que hay una falta de competencias, nosotros no lo somos en terrenos portuarios y, por lo tanto, nuestra policía tendría muy difícil poder estar acreditada para esos requerimientos a los que obliga el convenio”. Insiste en que ya no solo podrían hacer ese control por falta de tiempo y medios de la patrulla, sino también por falta de competencias.

"En Moaña no hay problema para que Portos autorice la pesca ya que hay acuerdo entre pescadores y el sector del mar" Leticia Santos - Alcaldesa de Moaña

Explica la alcaldesa que aparte, tampoco se puede asumir el convenio ya que, según consta en el mismo, la responsabilidad patrimonial en caso de un percance sería primero del Concello y luego subsidiariamente de Portos de Galicia: “Nos parece que nos trasladan una responsabilidad que ellos mismos advierten en el convenio que es de riesgo. No es asumible”.

Leticia Santos asegura que se ha creado un grupo de Concellos afectados por esta propuesta de Portos, entre los que está lógicamente Moaña, y que en breve van a tener una reunión para adoptar un posicionamiento conjunto . Muchos comparten que hay que exigir a Portos una solución real a un problema que creó esta entidad con la resolución de julio de 2021 y que no es problema de los Concellos, que lo que hicieron las entidades locales fue apoyar a la pesca recreativa porque “entendemos que es perfectamente compatible, incluso Moaña fue un ejemplo” porque los propios pescadores se pusieron de acuerdo con el sector mejilloneros para establecer un horario en el muelle para poder pescar sin interferir en su trabajo y marcaron unas normas (no subir a embarcaciones y estacionar fuera del recinto del muelle), además de que asumieron esa declaración responsable que exigía la resolución presidencial de Portos y el seguro de responsabilidad civil.

Seguir apoyando al colectivo

Desde la Alcaldía entienden que en Moaña no hay problema para que Portos autorice la pesca recreativa ya que hay acuerdo entre el sector del mar y los pescadores, no se registró incidencia en estos meses desde que hay el acuerdo y, por lo tanto, “podría autorizarse por parte de Portos ya que no genera problema”, asegura la regidora. Añade que el Concello de Moaña va a seguir apoyando al colectivo de pescadores de recreo del municipio para que Portos de Galicia permita su actividad, directamente desde este organismo porque entiende que es el único ente con capacidad jurídica y legal en su suelo, no el Concello.