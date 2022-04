Estuvo empeñada estos días en mostrarse, toda arrogante ella enseñando siempre esa cara, que no sabemos si es su mejor perfil. Iluminó toda la ría de Vigo hasta el punto que no hacía falta poner las luces largas por la autovía. La luna grande de abril es la “lúa de Rodeira”, que sabe de amores ocultos, de noches clandestinas, de pasiones prohibidas.

Las comunicaciones del gobierno cangués

Sabíamos que la comunicación interna en el gobierno municipal de Cangas era difícil, pero no hasta el punto de que unos no invitaran a otros. Aquí esta un caso inequívoco de “me enteré por la prensa”. Pero es Mariano Abalo quien habla en su nombre y en el de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, nada se sabe del concejal de Mobilidade y otras asuntos pendientes, Adirán Pena, que ese si que no está ni se le espera. Tanto luchar para conseguir estar en el gobierno municipal, tanto querer ser concejal de Cultura, (esto último no lo consiguió) para después nada de nada. Las mascotas, pobres, siguen esperando por su cementerio.

Vicente Verdeal, ausente

Vicente Verdeal, que ahora se le supone el mandamás del Partido Popular de Moaña, no pudo estar el fin de semana con sus jefes de fila Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda en el paseo que hicieron por O Con. Pero conste que fue llamado a filas. El hombre estaba en esos momentos disfrutando de la Ribeira Sacra. Cambio el agua salda por la dulce, el Albariño por el Ribeiro. Pero ya tendrá tiempo de departir en la casa del ciudadano en épocas vacacionales.