Abalo tilda de pernicioso dejar fuera a la alcaldesa y a él del acto de Bernardino Graña

Ni la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), ni el primer teniente de alcalde Mariano Abalo (ACE) fueron invitados al acto de homenaje al poeta Bernardino Graña el domingo, que consistió en colocar una placa en su casa natal. Abalo responde de esta manera a las críticas lanzadas desde el mundo de la cultura por no estar presentes n él ni la regidora en el mencionado homenaje. Asegura que difícilmente podían haber ido cuando nadie les advirtió y que lo normal hubiese sido que se les avisase. El acto fue organizado por su compañera de gobierno, la concejala de Cultura, Aurora Prieto. Para Mariano Abalo debe haber un mínimo rigor en este tipo de acontecimientos y las refriegas políticas deben lavarse en casa. Sí opina que su ausencia y la de la alcaldesa alguien pudiese pensar que se trataba de una consideración para con el homenajeado, y nada más lejos de esta intención. El primer teniente de alcalde recuerda la amistad que le une al poeta cangués Bernardino Graña, por lo que menciona que le hubiese gustado estar. También indica que se debió de comunicar la función de la alcaldesa en el acto, si debía de preparar algunas palabras, “porque no iba a ir simplemente de florero”. Abalo expresa su máximo respeto al mundo de la cultura y lamenta lo sucedido. Considera que este tipo de actos deben de estar por encima de cualquier refriega política, porque de lo que se trata de es de poner en valor la obra de una persona insigne para la villa que acaba de ser nombrado por el pleno de la corporación Hijo Predilecto de Cangas. Abalo califica el empleado de modus operandi pernicioso y espera que no se repita. Hay que señalar que en el acto fue presidido por la concejala de Cultura Aurora Prieto y en el descubrimiento participaron las concejalas de la oposición Sagrario Martínez (PSOE), Pilar Nogueira (PSOE) y Lourdes Rial (BNG). No había ni presencia de Avante! ni del Partido Popular.

Aurora Prieto aclaraba ayer que ella no invitó a nadie al acto y que respecto al modus operandi pernicioso que señala Mariano Abalo, recuerda que el martes pasado sus compañeros de gobierno avisaron de que la junta de gobierno pasaría de ayer lunes pasaría a hoy, martes, porque la alcaldesa estaba de vacaciones. “Por lo tanto, de pernicioso nada. Era un acto público anunciado en prensa en varias ocasiones desde hacía una semana”, manifiesta Aurora Prieto. Cuando a Mariano Abalo se le comenta que el acto había salido publicado en prensa, afirma que esa no es la forma adecuada de invitar a ningún acto, que debió de hacerse de una manera formal.