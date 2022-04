¿Volverán las urgencias a Moaña cuando se retiren las mascarillas?

Semana clave en la reivindicación de Moaña para recuperar las urgencias en la Casa do Mar. Con el final del uso obligatorio de las mascarillas en interiores, salvo en el ámbito hospitalario, sociosanitario y en el transporte público que seguirá siendo obligatoria y recomendable en los centros comerciales y en la hostelería, Concello y Plataforma pola Sanidade Pública de Moaña consideran que el Sergas ya no tiene excusas para que a partir del día 20, cuando entre en vigor la retirada de las mascarillas, la Casa do Mar de Moaña siga cerrada los domingos sin urgencias.

Así lo manifestaron el concejal de gobierno Odilo Barreiro (BNG) y la portavoz de la Plataforma, Concha Trigo, en la décimo novena concentración consecutiva en domingo, que se celebró ayer ante la Casa do Mar, por la mejora de la sanidad en el municipio. Odilo Barreiro tomó la palabra, en representación del Concello, ante las ausencias por asuntos personales de la alcaldesa y de la teniente de alcalde, Leticia Santos y Marta Freire, respectivamente, para destacar que un domingo más, la Casa do Mar sigue cerrada, sin urgencias, y que ya esta semana, cuando acaben las medidas preventivas de la COVID, se acaban las excusas para tenerla cerrada: “Vamos a ver si todo entraba dentro de un plan detallado para reducir servicios”, indicó el concejal de urbanismo al tiempo que mostró el orgullo al comprobar que un domingo más se está en la calle para reclamar los derechos de la población a una sanidad digna.

Insistió en que hay que seguir en la calle porque el cuadro de personal sanitario sigue sin cubrirse y muchos moañeses continúan sin asistencia médica digna, porque ante una urgencia, “hai que cruzar os dedos para que a ambulancia chegue a tiempo por si está disponible o no y “porque non queremos ser cómplices do desbaraxuste que están provocando o goberno da Xunta e o Sergas coa sanidade pública; do que pretenden de que a sanidade sexa un mercadeo máis, que se tiña que rexir polos beneficios e investimentos e que a Sanidade sirva para encher os petos dos accionistas das empresas de saúde que nos queren dirixir”. Barreiro insistió en que había que seguir en la calle para dejar a las generaciones futuras, por lo menos, los derechos que otros consiguieron para todos y no permitir dar un paso atrás en el desmantelamiento de la sanidad pública.

Animó a participar el próximo domingo en la gran manifestación convocada en Moaña para decir una vez más que no se está de acuerdo con la política sanitaria de la Xunta.

A la manifestación también se refirió la portavoz de la Plataforma pola Sanidade pública de Moaña, Concha Trigo, quien destacó igualmente que la Casa do Mar seguía cerrada a las urgencias y que esperaba que se cumpliera el compromiso de que se reabrieran toda vez que desde el día 20 desaparecen las medidas COVID y solo las mascarillas son obligatorias en los centros de salud, farmacias, residencias y transporte público. Pero por si no lo hacen, recordó que para el próximo domingo hay esa gran manifestación en Moaña, que saldrá a las 11:00 desde Portal do Almacén hasta la Casa do Mar, “para reivindicar os nosos dereitos, non ningún favor, a teñer médico de cabeceira, urxencias e que a ambulancia esté operativa”. Insistió en que, desde finales de octubre, 2.800 personas en Moaña están sin médico en una situación de “indefensión e desproteción”, en especial para las personas con enfermedades crónicas a las que cada día le toca un médico distinto.

Un centro en A Rúa solo para especialidades y el PAC

Si Moaña está inmersa en esa lucha para recuperar las urgencias en la Casa do Mar, aunque a punto de concluir la urbanización para entregar los terrenos a la Xunta y que se construya el nuevo centro de salud, Cangas todavía está debatiendo sobre el plan funcional del futuro centro y sin los terrenos adquiridos. La Consellería de Sanidade presentó en febrero pasado al Concello un borrador del plan al que los colectivos están presentando sus propuestas. La asociación A Voz da Sanidade, cuya portavoz es Carmen Nores, ya tiene las suyas. Está en contra de este Plan porque no contempla un aumento del personal de Atención Primaria, como tampoco un aumento de la superficie sanitaria, ya que propone un CIS (Centro Integral de Saúde) en A Rúa de 4.900 metros cuadrados, los mismos que hay en la actualidad, sumando los 4.537 del centro de salud de Cangas, los 275 del centro de Aldán y los 150 del consultorio de O Hío. La asociación apuesta por un Centro de Alta resolución (CAR). Dice que genera malestar a los vecinos por su alejamiento y no presenta un plan de movilidad para paliar el problema, no especifica las especialidades ni resuelve los desplazamientos a los hospitales, como tampoco contempla radiología con ecógrafo y TAC. Considera que la concentración de toda la población en un solo edificio en A Rúa no es una propuesta razonable y dice que las parroquias de Cangas, Darbo y Coiro no necesitan un nuevo centro de salud, sino ampliar el actual, que se lograría retirando el PAC de urgencias y radiología recolocándolo en el CIS de A Rúa. Por eso que apuestan por un centro en una parcela en A Rúa, de 20.000 metros cuadrados, como figuraba en el plan de 2008 para la comarca en donde se ubiquen las especialidades y el PAC de urgencias. Insiste en que trasladar todo el centro de salud a A Rúa supone un “menoscabo” para los vecinos en general y para las personas mayores en particular. Está en contra de la decisión de Sanidad de no construir el centro de salud de Aldán-O Hío, ya que suman 5.411 habitantes y forman un núcleo residencial definido y diferenciado del Concello de Cangas, por lo que reclaman su construcción. Critica que el Sergas vuelve a plantear un centro sin tener en cuenta los datos actualizados de población en Cangas, ya que presenta un Plan para un municipio de 26.244 habitantes, cuando según el censo de marzo pasado, hay 26.972, por lo que faltan 728. Insiste en la importancia de este dato, porque supone la base para establecer el número de profesionales del futuro centro sanitario: “Es inaceptable que el Sergas presente un Plan funcional con la misma precariedad de personal y que no da respuesta a las necesidades asistenciales actuales”. Asegura que en la actualidad, el personal sanitario del centro de salud lo forman 64 trabajadores, entre médicos de familia (17), pediatras (4), enfermería (19), auxiliar de enfermería (5), fisioterapia (2), celador (3), administrativos (9), matrona (1), odontología (1), higienista (1), trabajador/a social (1) y farmacéutica (1); cuando según la asociación el cuadro de necesidades apunta a 77 y el plan funcional establece 65, con solo una matrona más. A Voz da Sanidade apuesta por un Centro de Alta Resolución (CAR) en A Rúa para consultas de especialistas, lo que evitaría desplazamientos a cerca de 50.000 vecinos a los hospitales. Con respecto a las consultas de atención hospitalaria, en el Plan funcional solo contemplan 4, sin especificar si serán CAR, que implica diagnóstico y tratamiento en una única jornada sin necesidad de derivación hospitalaria.