El PSOE de Cangas se conjura.

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE) no estuvo en el acto de homenaje a Bernardino Graña y no gustó a muchos. Consideran que la colocación de una placa en la casa nata del insigne poeta cangués merecía la presencia de la alcaldesa, independientemente de las refriegas políticas que haya y que si eso no se entiende no se puede llegar a nada. Tampoco acepta la excusa dada en otra ocasión, en que la mencionó que tiene que conciliar su vida de alcaldesa con su vida familiar. Había un nutrido grupo de gente de la cultura molesta por lo ocurrido.

La pasión de la Semana Santa de Cangas fue completa. Comenzó casi un mes antes y no parece que terminara ayer. Por lo visto y oído, las heridas siguen abiertas, algunas más que antes y es posible que no sea fácil reconducir todo. Habrá que saber si el párroco aguanta el tirón. El martes se pone fin a la mascarilla en interiores. Se supone que ya no hay motivo para las citas previas en la administración. No se dejen en engañar, que dicen que se ese sistema vino para quedarse. Es la ejecutiva socialista que se reunió el sábado de Pascua, aprovechando que el exsecretario xeral de la agrupación, Hugo Fandiño, pasaba por aquí. Esperemos que no comieran carne. Por cierto, el PSOE estuvo en la ofrenda del Día de la República. Dicho.