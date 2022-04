El PP y el PSOE salen al paso de las declaraciones del primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo (ACE), que aseguró que la oposición defendía posiciones ilegales, cuando se negaba a aprobar facturas con órdenes de reparo. El concejal de asuntos económicos del Partido Popular, Pío Millán, asegura que se olvida Abalo de que está en un gobierno formado por cuatro personas, pero que realmente son dos y otra que va por libre. “Decir que se gobierna un municipio de 26.000 habitantes con tres concejales, eso sí que es irresponsabilidad. Intentar acusar a la oposición de que tomamos decisiones ilegales, eso sí que es el colmo de la incapacidad. Las personas que forman parte del gobierno son los únicos responsables de las decisiones irregulares que toma el Concello de Cangas. Su incapacidad en la gestión la intenta cubrir con mentiras. Si el Concello no paga en tiempo y forma es por responsabilidad del que manda. Que deje de hacer oposición de la oposición. Está claro que para Mariano Abalo la rentabilidad política está en eternizar los problemas y mantener vivos los conflictos”, dice.

En relación al llamamiento de Mariano Abalo a la oposición para aprobar un nuevo presupuesto, Pío Millán señala que al actual gobierno no le interesa para nada que la oposición ayude a estabilizar la vida política del municipio y se pregunta cómo quiere que participe la oposición si lleva más de dos años presentando propuestas que son aprobadas en pleno y después no se cumplen. Pío Millán pide a Abalo que deje de engañar a los vecinos y acusa al gobierno de Cangas de este descrédito.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Eugenio González, manifiesta que si Mariano Abalo y la alcaldesa Victoria Portas dimiten, Cangas tendrá unos nuevos presupuestos, que si de verdad asegura que es por el bien de Cangas, no le costará mucho hacerlo, ironiza. Además vuelve a lanzar la propuesta que ya hizo pública en su día: “Si él y la alcaldesa de Cangas dimiten yo también lo haré”, manifiesta Eugenio González, que también recuerda que es el gobierno el que tiene capacidad para hacer trámites ilegales, no la oposición, que no gobierna.