Donde habita la poesía del mar

La zanfoña de Sara Malvido abrió el acto de homenaje a Bernardino Graña, a quien el Concello de Cangas nombró Hijo Predilecto de la villa recientemente y al que dedicará la Casa de Cultura. El acto comenzó a partir de las 12.00 horas y congregó personas relacionadas con la política y también con el ámbito cultural de la villa. Ejerció de maestro de ceremonias el ex concejal del BNG y presidente de Memoria Histórica de Cangas, Xoán Carlos Chillón, para después tomar la palabra la concejal de Cultura Aurora Prieto, que alabó la figura del “poeta del mar” y mencionó la labor que desde su departamento se llevó a cabo para inventariar la obra donada por él al Concello de Cangas, labor que realizaron los bibliotecarios de las parroquias del municipio y que ahora se puede ver en la Casa de la Cultura.

El artista Camilo Camaño tomó la palabra para criticar a la Academia Galega por tratar de oscurecer la obra de Bernardino Graña, después leyó un poema que hizo para uno de sus catálogos titulado “Quentanse danyas, Camaño” . También recitó un poema del homenajeado Luis Chapela y Xosé Manuel Álvarez. Dori Santos puso música al poema “Como ei vivir mañá sen a luz túa?” . Fue después cuando tuvo lugar el acto de descubrimiento de la placa. Aurora Prieto (ACE) quiso hacerlo acompañada de las concejalas presentes: Lourdes Rial (BNG), Sagrario Martínez (PSOE) y Pilar Piñeiro (PSOE). Aurora Prieto se volcó desde su concejalía en dar notoriedad a la figura de Bernardino Graña, en trasmitir su legado. En la placa descubierta se puede leer “Mariñeiros de Canas, meus amigos,/ meus irmáns de salitre sol e chuva. Bernardino Graña veu ao mundo nesta asa o 27 de septembro de 1932”.

Una vez finalizado este acto de homenaje en la calle Alfredo Saralegui, el biógrafo de Bernardino Graña, Héitor Mera, ejerció de guía en la ruta “bernardiana”, que se quiere poner en marcha a modo del Ulises de Joyce. Esta ruta comienza en la casa natal y transcurre después por la calle Pablo Iglesias, donde el padre de Bernardino Graña tuvo una academia de gran prestigio en la época, para continuar por la Alameda Nueva, donde en su día la Asociación de Escritores en Lingua Galega levantó un monolíto donde está inscrito uno de sus poemas.

Era tarde, y se decidió dejar el resto de la ruta, que finaliza en la Casa de Cultura, donde está su obra y, en breve, su nombre en letras mayúsculas. Héitor Mera hizo gala de su conocimiento sobre este poeta de Cangas, que ya casi con 90 años vive al lado del mar en una residencia en Panxón. Ahí aún huele a salitre.

Ao poeta do mar, ...do amar, ...do amor e desamor

(Por Camilo Camaño, artista de Cangas, amigo do poeta e fundador da Mangallona)

Perto de noventa anos van da que un neno que estaría destinado a enchouparse de mar, viña ao mundo ateigando os tenros pulmóns dun salitre que nunca deixaría de respirar a modo de cómplice comuñón. Era na casa mariñeira da señora Lola Blanco, sita na rúa Alfredo Saralegui, case que debruzada no peirao e rodeada de mar, do que tanto cantaría o poeta, o Mar de Cangas. Bernardino Graña nacía tal día coma un vintesete de setembro do ano de mil novecentos trinta e dous, na casa onde nestes días estase a colocar unha placa conmemorativa na que consta tal efeméride. Iso non sería posible de non se incoar un expediente informativo ao respecto en tempos da anterior corporación, e grazas igualmente ao actual goberno municipal de retomalo ata a súa definitiva conclusión e sometelo ao órgano competente para a aprobación definitiva, cuxa tería lugar en sesión plenaria extraordinaria de data vintecinco de febreiro de dous mil vintedous, coa aprobación por unanimidade. No contido do devandito acordo, ademais do que nos ocupa, quedaba igualmente aprobado o nomeamento da casa da cultura a que se denominará: Casa da Cultura Bernardino Graña, aínda que houbese sido preferible que tal nomeamento fose “Biblioteca Municipal Bernardino Graña”, toda vez que daquela compartirían o común espazo dous senlleiros cangueses, dado que a Sala de Exposicións do mesmo predio leva o nome do insigne pintor e escultor Ángel Botello. Así como tamén,nese mesmo contido, aprobouse outorgar a Bernardino a máxima distinción que a institución municipal está facultada para conceder: a de Fillo Predilecto de Cangas. Un pergameo no que se documenta tal distinción era intención de que unha representación da corporación municipal realizase entrega á persoa distinguida, e debido á limitación de mobilidade, nun acto a celebrar na residencia actual ou proximidade, porén, debida coincidencia da organización dunha homenaxe a Bernardino pola Real Academia Galega, da que el forma parte, contactouse, coa RAG, coa intención de evitar molestias innecesarias dada a lonxevidade e eivas do homenaxeado e, efectuar a entrega da distinción no marco do seu acto.

Chegada a xornada de autos, concretamente a tarde do dezaoito de marzo do ano que andamos, e no lugar do Auditorio Municipal de Nigrán, próximo á Residencia onde habita Bernardino, a Concelleira de Cultura de Cangas, en representación da corporación municipal, diríxese ao presidente da RAG co fin de confirmar a presenza, intervención e entrega da distinción tal e como se acordara. Tristemente o acto consistente en palabra e música consumouse e de seguido a entrega de agasallos como culminación, quedando a intervención canguesa absolutamente ensombrecida e, so entre o barullo e confusión; entre flores e participantes e asistentes desexosos en saudar ao poeta, asoma a voz da presidencia alegando que o Concello de Cangas tamén quere entregar un agasallo… Seguramente dende tan ilustrada institución non se decatasen da importancia e consideración do outorgamento da figura de FILLO PREDILECTO Á PERSOA DE BERNARDINO GRAÑA VILLAR, POLA CONDIZÓN DE POETA, DRAMATURGO, ENSAÍSTA, NARRADOR, DOCENTE E MEMBRO DA REAL ACADEMIA GALEGA, mascato que endexamais deixou de cantar ao Mar Cangas, aos seus mariñeiros, ao tío Emilio. Arelas de que noutrora que nos encontremos, daquela o protocolo sexa máis considerado.

(*) Dende A Mangallona no Carballal de Coiro, espazo amplamente compartido por Bernardino, tamén como morada, a 17 de abril de 2022, data da descuberta da placa conmemorativa na casa onde naceu.