Ni la Semana Santa impide que Bueu permanezca fiel a su cita con la memoria histórica. Una treintena de personas rindieron homenaje ayer a Johán Carballeira y, por extensión, a todas las víctimas de la represión franquista coincidiendo con el 85 aniversario del fusilamiento del exalcalde.

“Un acto de justicia, no solo para Johán Carballeira sino para todos los represaliados”. Así definió el edil de Cultura de Bueu, Xosé Leal, el homenaje que la Asociación de Amigos de Johán Carballeira y el Concello de Bueu rindieron al exalcalde, poeta y periodista fusilado el 17 de abril de 1937 en el monte da Caeira, en Poio. El 85º aniversario del asesinato del político e intelectual buenense reunió a unas treinta personas y sirvió para poner de manifiesto la labor de recuperación de la memoria histórica encarnada en la figura de Carballeira.

“Hoy es una persona reconocida, querida como periodista y poeta, y no solo él, sino también el resto de los que sufrieron una enorme represión, en lo que fue un verdadero genocidio”, manifestó Xosé Novas, representante de la Asociación de Amigos de Johán Carballeira. “Ellos están ahora en su lugar, esas personas que nos guiaron para seguir peleando por el Bueu que ellos soñaban”, sentenció, ante un auditorio en el que se encontraban, entre otros, el alcalde buenense, Félix Juncal, así como los concejales Xosé Leal, Ricardo Verde y Alberto Moital.

Novas hizo referencia al golpe del 20 de julio de 1936 como punto de partida a una represión “terrible para tratar de eliminar todas las hierbas que estaban naciendo en este país”. Y añadió de forma metafórica que “no enterraron muertos, sino semillas”.

Tomó la palabra entonces el escritor Xosé Álvarez Castro, autor del libro “Os anos do silencio. Represión e resistencia na provincia de Pontevedra (1936-1951)”, que apuntó que “todos nuestros corazones están con estas personas homenajeadas”. A continuación Seso Portela y Teresa Barros, miembros del colectivo, fueron los encargados de depositar una ofrenda floral en el monumento al exalcalde, situado en los jardines de María Eugenia, en Banda do Río. Los presentes despidieron el acto entonando los acordes del himno gallego antes de acudir al Centro Social do Mar a la presentación del libro de Xosé Álvarez Castro.