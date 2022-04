Un total de 22 penados realizaron trabajos en beneficio de la comunidad en los tres concellos

El pasado 6 de abril, un conductor de 43 años que circulaba por Domaio tocando la bocina constantemente, gritando y que dio una alcoholemia que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida en sangre, fue sometido a un juicio rápido en Cangas y condenado a 60 días de trabajo en beneficio de la comunidad, además de la privación del permiso de conducir durante 20 meses. Recientemente otro conductor que había entrado con su coche en la Praza do Concello de Moaña por las sendas peatonales y que también cuadruplicaba la tasa de alcohol aceptó la multa de 600 euros además de quedarse sin carné de conducir durante 10 meses.

No siempre en las condenas aparecen los trabajos en beneficio de la comunidad, algo que el penado puede aceptar como sustitución de la multa. Los tres Concellos de O Morrazo colaboran con el Centro de Inserción Social (CIS) de Vigo para que los penados realicen estos trabajos, sujetos a labores de jardinería, servicios u obras, en la mayoría de los casos vinculados a delitos leves de seguridad vial, aunque también hay por violencia de género, delitos de lesiones y contra el patrimonio.

Por los tres Concellos pasaron el año pasado 22 personas para cumplir condena con estos trabajos para la comunidad. En Cangas fueron 8, en Moaña 4 y en Bueu 10, según las informaciones que facilitan. En el caso de Bueu no disponen de datos de otros años, al contrario que en Cangas y en Moaña en donde desde 2016 han acogido a 70 y a 25 condenados, respectivamente y la situación con respecto a 2020 aumentó, de 7 a 8 personas en Cangas y de 2 a 4 en Moaña.

El año que más personas pasaron por estos dos Concellos para cumplir su condena fue en 2019, justo antes de la pandemia, bajando los casos desde entonces a la mitad. Cangas tuvo en 2019 a 18 personas y Moaña, 9. En 2016 Cangas había tenido a 13 personas; 15 en 2017 y 9 en 2018. Con respecto a 2021, con 7 personas. En Moaña pasaron 5 personas en 2016; 3 en 2017 y 2 en 2018 para subir a esas 9 en 2019.

Este tipo de trabajos requiere de mucha coordinación por parte de los Concellos con Instituciones Penitenciarias ya que en algunos casos se trata de condenados por violencia de género con órdenes de alejamiento, por lo que su trabajo, si se trata, por ejemplo, de jardinería, debe de cumplir con esa media de distancia a su víctima.

Un total de 1.846 mandamientos de TBC en la provincia

Según los datos de los que dispone la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, durante el 2021 el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA), situado en el Centro de Inserción Social (CIS) de Vigo, recibió un total de 1.846 mandamientos de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC), medio millar más que en 2020, el año de la pandemia, que se cerró con 1.343 y 51 más que en 2019, cuando se registraron 1.795. El 9,4% del total el año pasado eran personas penadas de Pontevedra y el 30,5% de Vigo. En el desglose por delitos, de los 1.846 mandamientos de trabajo en beneficio de la comunidad el año pasado, 453 fueron por condenas por violencia de género; 748 delitos de seguridad vial; 250 delitos de lesiones y 285 contra el patrimonio. 110 los tiene desglosados en otros delitos.

El 63% de las penas, en entidades públicas

Instituciones Penitenciarias confirma que el 87,7% de las personas que finalizaron en 2021 su pena comunitaria en la provincia, lo hizo a través de tareas de utilidad pública. De estos, el 63% en entidades públicas, lo que indica el fuerte apoyo de las entidades locales en la corresponsabilidad en la ejecución de las penas comunitarias y que los ciudadanos puedan cumplir su pena sin grandes desplazamientos. este porcentaje, si bien, se reduce, si se atiende al género, ya que las mujeres cumplieron su pena en un 56% de los casos en entidades públicas y en un 44% lo hicieron en entidades del tercer sector, lo que indica que las mujeres cumplen la pena de TBC con mayor frecuencia en ONgs.

Santamarina: “No conocemos el delito por el que vienen, solo nombre y número de jornadas”

Los trabajos en beneficio de la comunidad huyen de esa imagen del penado con traje de rayas que trabaja en las carreteras. Ni mucho menos es el objetivo de este programa que busca ser una medida alternativa a las penas de prisión, con una función reeducativa de la persona condenada, dedicando determinadas horas al día -jornadas máximas de 8 horas- a una “actividad laboral, constructiva, útil y práctica”. No es una actividad remunerada, sino complementaria, que no sustituye puestos de trabajo ni compite con el mercado laboral. El espíritu de estos trabajos es de “esencia reparadora” realizando algo útil, provechoso y necesario. Se fomenta además como una medida igualitaria ya que frente a sanciones penales -multas- quienes cumplen estos trabajos no dependen de su capacidad económica.

El concejal de Personal de Moaña, Aldán Santamarina, asegura que en el Concello desconocen qué tipo de delito ha realizado la persona que acude a cumplir con el trabajo, solo disponen del nombre y de las jornadas que tiene que realizar. Sí que confirma que todos los que pasaron en 2021 trabajaron en la brigada de Obras y Servicios y en Jardinería.

Además de los organismos y entidades públicas, otras instituciones privadas de utilidad pública también pueden colaborar acogiendo estos trabajos a beneficio de la comunidad. Era el caso de la Asociación Axóuxeres, en Moaña.