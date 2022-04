Cangas, satisfecha con la procesión del Viernes Santo, aún sin todas sus tallas y sin los romanos

A pesar de la organización “in extremis” de la Semana Santa de Cangas, por toda la división que hubo entre las cofradías para salir o no en procesión debido al COVID, los actos programados están resultando con bastante satisfacción para la Coordinadora de Semana Santa que preside Manuel Gil: “Dentro de lo que se pudo, se sacó algo a la calle”, aseguraba ayer tras un Viernes con tres procesiones, aunque sin los grandes pasos de la Misericordia, que finalmente optó por no procesionar; y sin los romanos de la Legión Berobreo, dado que no hubo tiempo para organizar. La primera de las procesiones del Viernes fue la de la Negación de San Pedro. No salió al amanecer, con el canto del gallo, como de costumbre, sino a las 9 de la mañana y la chocolatada la celebró en la alameda, no en el atrio.

A las 20:00 horas salía la segunda procesión del día, tras el Viacrucis de las 11:00 en la iglesia y el Desenclavo de las 18:00. Faltaron los pasos para el Santo Encuentro, todos de La Misericordia (Francisquiño da Ferramenta, las cinco imágenes del paso del Nazareno; la Magdalena, San Juan, María Cleofás, María Salomé y la Verónica), pero sí salió de la excolegiata el Cristo da Pila, a hombros de portadores de la Asociación del Cristo del Consuelo; con la Banda de Gaitas María Soliña; la cruz del Resucitado, de la hermandad del mismo nombre; y la Piedad y Los Dolores bajo palio, de la Hermandad de los Dolores, con el acompañamiento de la Banda Bellas Artes. Las imágenes recorrieron la calle Real y rodearon la alameda, seguida de numerosos fieles y turistas que inmortalizaban el momento en sus móviles. El final de una procesión marcaba el inicio de otra nocturna. A las 23:00 horas salía la del Silencio con el Cristo de la Pila o Santo Cristo del Buen Jesús -conocido como el Cristo que no quiso arder- portado en posición horizontal por los voluntarios de Protección Civil que tienen a esta imagen como patrón. Con ella salió en procesión el Cristo del Consuelo, en una procesión del silencio que antiguamente se celebraba con el alumbrado público apagado y con las únicas luces de las velas y faroles de las imágenes. Con los cristos, los penitentes de las cuatro cofradías que este año salieron en procesión. Acompañando a Protección Civil estuvieron los compañeros de la agrupación de Oitavén-Tea, integrada por los municipios de A Lama, Mondariz Pueblo, Mondariz Balneario, Fornelos y Covelo). El responsable e protección Civil, Cesáreo Coya, manifiesta su satisfacción por haberse recuperado esta normalidad en una procesión con mucha gente en el entorno de la alameda. En la parroquia de San Martiño, en Moaña, también se celebró un admirado Desenclavo, en el interior de la iglesia, con la imagen labrada en 1926 por el imaginero José Rivas, autor de otras similares para la Semana Santa de Viveiro. Tal y como señala el investigador local, Manuel Uxio García, esta imagen solo se ve durante el desenclavo, ya que el resto del año está introducida en una urna y guardada. El Viernes Santo salió en procesión en esta iglesia la imagen de la Virgen, también del mismo imaginero José Rivas. Última procesión, hoy, con la del Jesús Resucitado A las 10:45 horas de hoy saldrá de la excolegiata de Cangas la última de las procesiones de esta Semana Santa en la villa. Será la de Jesñús resucitado, de la cofradía del mismo nombre, acompañado por la Banda de Gaitas. A las 12:00 se oficia la misa de Resurrección.