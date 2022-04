Letra y música de la República

El tiempo pasa más rápido para la monarquía que para la república. Ayer se cumplieron 91 años de la proclamación de la segunda República Española, fusilada después por las tropas franquistas en un alzamiento impío y con alardes. Como viene sucediendo desde hace muchos años, la Asociación Memoria Histórica 28 de Agosto Cangas recuerda a través de un acto conmemorativo la fecha de la proclamación de la República. Ayer, 14 de abril, coincidió la fecha con el Jueves Santo. El discurso del laicismo frente a la imaginería de la Semana Santa. Para que no hubiera coincidencias y dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el acto de conmemoración de la Segunda República tuvo lugar en horario de mañana, cuando lo habitual es hacerlo ya bien entrada la tarde. El encuentro fue en la Plaza do Concello, en el “Memorial da Liberdade”, en un acto que este año consistió en una ofrenda floral y un pequeño discurso, en el que participó Camilo Camaño. Comenzó pasadas las 12.00 horas. La ofrenda floral corrió a cargo de la concejala de Cultura Aurora Prieto (ACE) y la viuda de Antonio Nores, Matilde Llanos. Se cantó el himno de Riego al inicio al finalizar el gallego. En el recital poético participaron Luis Chapela, Silda Alfaro, Xabier Rial y Mónica Camaño. Entre los presentes estaba también el presidente de la Asociación Memoria Histórica 28 de agosto, el ex concejal del BNG, de Cangas Xoán Carlos Chillón. Alrededor de 80 personas se congregaron en la Praza do Concello. Hubo momentos emotivos como cuando se cantó el himno de Riego o la propia ofrenda floral.

Camilo Camaño, en su intervención, dejó constancia de que la monarquía era un régimen que no tenía sentido en estos tiempos y que había que abogar definitivamente por la república. Se corearon consignas encaminadas a pedir una tercer república española, también gallega, al tiempo que se dejaba ver alguna bandera portuguesa. En el salón de plenos, se pesentó el libro “A Borneira, Naufraxios e Guerra de Cuba” a cargo de su autor Antonio Graña.