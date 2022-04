Cangas sigue sin respuesta a la petición para que reabra la consulta de pediatría de tarde

La Asociación A Voz da Sanidade de Cangas, cuya portavoz es Carmen Nores, sigue a la espera de una respuesta de la gerencia del área sanitaria de Vigo al escrito remitido, a principios de marzo, para que se reabra la consulta de pediatría de tarde en el centro de salud del casco urbano. Recuerdan que en Cangas cerraron dos consultas de pediatria, la de Aldán y la de OHío desde 2017 y desde 2018 la única consulta de tarde en el centro de salud de Cangas.

Carmen Nores traslada al gerente del área sanitaria, Javier Puente, el malestar de las familias por esta situación que implica que la calidad asistencial a la población infantil del municipio sea deficitaria y no facilite la conciliación de la vida familiar y laboral a las familias que trabajan con turnos de mañana. Añade que las familias no comprenden que desde el año 2019 el servicio de pediatría de Cangas cuente con cuatro pediatras en horario de mañana y no se pueda establecer una consulta de tarde.

Por esta misma situación, la Asociación ya había realizado una queja ante la Valedora y realizó una recogida de firmas conjuntamente con la federación de Anpasde centros públicos de Cangas, que fueron entregadas al conselleiro de Sanidade de entonces.

Por lo que respecta a los contagios del COVID, la comarca cuenta con 314 casos declarados (3 menos que el día anterior) e igual número -169- de nuevos casos en los últimos 7 días. De los 314, 147 están en Cangas, que registra 8 menos que el día anterior; 72 en Moaña (2 más) y 95 en Bueu (3 más). A 7 días, Cangas registró 63 nuevos casos (8 menos); Moaña subió a 48 (4 más) y Bueu otros 4 a 58.