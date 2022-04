El turismo de “cabaña” se abre paso en la comarca en una Semana Santa con ausencia de portugueses

El sector de alojamientos turísticos de la comarca muestra bastante satisfacción ante la ocupación para esta primera Semana Santa sin las restricciones de los dos últimos años por el COVID, aunque todavía con medidas obligatorias como el uso de la mascarilla en interiores que no se retira hasta el día 20. En los hoteles se habla entre un 75% y un 90% de ocupación con clientes, en su mayoría del resto de Galicia, Madrid, Castilla y León y Asturias, aunque este año llama la atención la ausencia de portugueses. La temporada arranca con los alojamientos de cabaña que cada vez se van abriendo más paso en esta época marcada por el bun de las viviendas de uso turístico, con unas 800 en la comarca-. En Bueu hay dos de estas nuevas instalaciones, “Cabanas de Udra” y “O rincón das Rías Baixas”, con cuatro y cinco inmuebles rústicos de madera, el primero de ellos muy peculiares inspirados en bateas de mejillón en plena ladera de monte. Su gerente y propietaria Rosana Estévez Cruz, junto a su marido Víctor Manuel Martínez, asegura que de jueves a domingo ya tienen las cuatro casas llenas con clientes -familias y parejas- procedentes de la provincia de Pontevedra. El complejo, que se inauguró en julio del año pasado, tiene cabañas con capacidad para acoger hasta cinco o seis personas, provistas con cocina, nevera, aseos y hasta chimenea, ya que el objetivo es que funcionen todo el año.

En “O Rincón das Rías baixas”, en As Meáns, que acaba de abrir este día 1, tenían ayer ya reservadas tres de las cinco casas rústicas, ya no solo ocupadas hasta el domingo si no también hasta mediados de la próxima semana. Se trata de un grupo de amigos y una familia procedentes de Ourense y de Lalín, respectivamente; y otra familia con niños de Valencia. De cara a agosto señalan que ya están completos.

Bueu también ofrece el atractivo de la isla de Ons, en donde el camping que gestiona la empresaria María Jesús Acuña, responsable también de la naviera Nabia, abrió ayer sus puertas con los primeros campistas, que llegaron en el barco de las 10:30 horas, uno de ellos es una familia viguesa con un niño, alojados en la modalidad de glamping, lo que quiere decir alojamiento al aire libre con lujo y glamour. Aunque bajo lona, disponen de dos camas y una supletoria. Otra de las tiendas ocupadas es la de tipo estándar con cama de 1,35 en la que los clientes solo tienen que aportar el saco de dormir. Hay otras glamping para acoger hasta 4 o 5 personas, ésta última con baño incorporado. El camping, que ha obtenido el sello “S” de sostenibilidad turística, tiene capacidad para 183 personas en tiendas clásicas y estas otras de glamping. Para hoy está prevista la llegada de 40 personas y para el viernes 80. En la empresa aseguran que están recibiendo llamadas constantes, por lo que esperan que la ocupación aumente, a lo que contribuirá también la predicción de buen tiempo: “Por el momento, el día con más reservas es el viernes, por encima del 50% El perfil son parejas y familias jóvenes amantes dela naturaleza y el turismo de experiencias, aunque también hay un perfil de gente mayor, adicta a los espacios naturales, con ganas de evadirse y desconectar”. Ayer cuatro trabajadores estaban al frente del camping, que se sitúa cerca del faro “un lugar extraordinario para ver el amanecer y la puesta de sol”. Para hoy se espera un refuerzo de la plantilla.

Los viajes a Ons en temporada alta, establecida como tal en Semana Santa y del 15 de mayo al 15 de septiembre- están regulados por los cupos declarados para el Parque Nacional. En este caso es de 1.300 personas diarias para el archipiélago de Bueu. En la página de Parques quedaban para ayer 1.287 plazas libres; para hoy, 1.143; para el día 15, 1.010; para el 16, 1.162 y para el día 17, 1.223. En el caso de Cíes hay menos plazas libres. Del cupo de 1.600-1.800 para este viernes solo había 5 libres; para hoy 1.078; para el sábado, 654 y para el domingo 1.351.

Por lo que respecta a la ocupación en la Asociación TodoMorrazo, que engloba todo tipo de alojamientos turísticos en Cangas, Moaña y Bueu, su presidente Borja Brun asegura que rondan el 90%. Los clientes que acuden a los 52 establecimientos asociados proceden en un 36,4% del resto de Galicia y un 72,7% de otros puntos de España, añade.

En cuanto a los Concellos, los trabajos de cara a la Semana Santa se han centrado en el arreglo de algunas playas. La concejala de Turismo, Aurora prieto, asegura que la brigada municipal estuvo limpiando el arenal de Rodeira. En este municipio no hay las restricciones de acceso a playas que se habían aprobado en 2020 y se mantuvieron en la Semana Santa del año pasado, debido al COVID, con la prohibición de acceso en vehículo salvo para empadronados y clientes de establecimientos de hostelería. En Bueu, el Concello limpió la playa de Banda do Río También se acondicionaron las de Loureiro y Pescadoira, aunque con la máquina manual. La concejala de Servicios de Moaña, Marta Freire, asegura que también se limpiaron las playas en el municipio.

Ir a Cíes desde Moaña sin problemas para aparcar

La naviera Nabia ha realizado una apuesta por Moaña para los viajes de temporada a las islas Cíes y los presenta como una alternativa más económica a los de Vigo. Señala que habitualmente los viajeros que visitan las Cíes lo hacen saliendo desde el puerto de Vigo. Sin embargo dice que acercarse desde fuera de la ciudad y aparcar todo el día el coche en uno de los parking de las proximidades del puerto puede tener un coste cercano a los 20 euros. Por eso que apuesta por el puerto de Moaña como una alternativa más económica ya que se puede aparcar todo el día sin coste y en donde no hay problema para encontrar plaza de estacionamiento. Desde Moaña se parte a Cíes con escala en Vigo.