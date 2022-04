¡Silencio! que pasa la Soledad

Hay nervios al principio y las costaleras llegan a la excolegiata de Cangas cuando la misa de las 19.30 está a punto de terminar. Se hacen la foto de familia para la historia y se miran unas a otras. Las 18 mujeres que van a portar a la Virgen se siente preparadas físicas y mentalmente para comenzar la procesión. En la excolegiata se hacen hueco entre los fieles y poco a poco logran sacar a la Soledad por la puerta del templo, cuya fachada luce en todo su esplendor tras la reciente restauración, en la que se pudo colocar la cabeza de la imagen de Santiago Apóstol que había sido decapitada en un acto bárbaro y desaparecido durante años. Las costaleras se plantan en medio del atrio de la iglesia y se pertrechan de las “forcas” con las que se ayudarán a procesionar y se convertirán en la banda sonora de la procesión de La Soledad, que tiene como nota principal el silencio.

La bajada por la calle Real se hace en medio de fieles que esperan ansiosos el paso de la imagen. La procesión, en un giro de 90 grados dobla la calle Benigno Soage, tramo estrecho y con cables que obligan a las mujeres a bajar la Virgen de sus hombres y a aguantarla a pulso. Un trabajo enorme que es admirado desde la terraza que linda con la famosa Casa das Barricas, donde este año se celebraron reuniones decisivas para la celebración de la Semana Santa de Cangas.

El paso frena de vez en cuando su ritmo para descansar o para acomodarse al ritmo que imponen los capuchones que iluminan el camino de la procesión. Hay gente en los balcones, que atienden el paso de la procesión, con respeto, no tanto en las terrazas, donde la gente ya no se levanta cuando pasa el núcleo duro de la procesión, con el estandartes delante del paso.

Se llega al Eirado do Sinal tras cruzar la calle San José y cubrir la calle Sol. Hay temor a que no se pueda levantar la Soledad, el momento cumbre de esta procesión. Las terrazas cubren casi toda la plaza. Pero no hay duda. Ellas quieren levantar a la Virgen y consiguen hacerlo en un espacio muy reducido.

Se nota el esfuerzo en sus rostros cuando con los brazos arriba logran elevar a la Soledad en completo silencio, solo interrumpido por los aplausos de los presentes. Giran 180 grados y comienza el regreso a la excolegiata por la calle Eugenio Sequeiros.

Jueves Santo sin los pasos de la Mesa y el Huerto

La programación religiosa de la Semana Santa prosigue hoy con las procesiones de Jueves Santo, aunque con las ausencias de los pasos de la cofradía de La Misericordia, que este año no procesiona debido al COVID, tal como la “Mesa” que representa la última cena. Tampoco saldrá el paso de la Oración del Huerto, formada por cinco imágenes, pero en esta ocasión porque se encuentra en fase de restauración por parte de su Asociación del Cristo del Consuelo. Sí lo harán el paso de la Flagelación, perteneciente a la Hermandad de la Virgen de los Dolores, con tres imágenes que representan a Jesús preso a una columna y a dos sayones, con látigos en actitud de azotarle. Cierra la Virgen de los Dolores. La procesión saldrá tras la misa de las 18:00 horas, acompañada por la Banda Bellas Artes y Banda de Gaitas. El Viernes Santo, la procesión de San Pedro se retrasa a las 09:00 horas. No será antes del amanecer y la cofradía ofrecerá su tradicional chocolatada al rematar, pero en la alameda vella