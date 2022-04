Esquerda Unida, ante a licenza de Vilariño

Con respecto ás informacións atribuídas á nosa organización Esquerda Unida do Morrazo, e recollidas no seu xornal do Faro de Vigo, edición Morrazo, do día 12 de abril de 2022, queremos facer as seguintes puntualizacións relacionadas coa licenza urbanística e inicio de obras dunha edificación en Vilariño:

1.- A licenza de obra foi aprobada na Xunta de Goberno Local, co voto favorable entre outros da nosa concelleira Aurora Prieto, tendo en conta que os informes dos técnicos municipais avalaban a legalidade da citada licenza. 2.- Con respecto ás queixas da veciñanza sobre como se estaba a realizar o inicio das obras, considerabamos que ditas queixas deberían ser estudadas e analizadas pola Concellaría de Urbanismo. 3.- En ningún momento das nosas declaracións fixemos mención á Asociación de veciños “Pedra Amarrada” nin empregamos expresións como “por moito que sexa lugar de encontro dos veciños”, tal e como se recolle na información periodística. 4.- Tampouco, en ningún intre, fixemos referencia a “familiares significados de AVANTE! que venderon recentemente fincas e non as cederon ao pobo mostrando o seu altruísmo”. 5.- Esquerda Unida do Morrazo fai uso do dereito de rectificación que nos asiste, por parte do Faro de Vigo, para que quede claro que é o que transmitimos no día de onte á opinión pública e o que non.