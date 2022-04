La “elegancia gallega” en las bodas de Moaña

Los ediles de Moaña Daniel Costas y Aldán Santamarina se encargaron de oficiar una boda y no escatimaron en vestimenta. Aquí los tienen, con traje gallego. Es verdad que el novio es del sector de la música tradicional, por lo que no desentonaron.

Ahora que el COVID se presenta como un catarro

Ahora que la gente vuelve a coger vacaciones para viajar, ahora el COVID se presenta como un catarro, ahora que sube el IPC y baja la vida, ahora que unos dicen lo que no dicen y otros juran lo que no juran y los días ya empiezan a ser más largos, hay que pedir cuentas a los años oscuros, a las personas que se afanan en borrar aquello que escribieron sobre la piel una noche. Es tiempo de no empezar de nuevo, sino de regresar a la fecha interrumpida por la pandemia, que provocó incluso disputas en lo que algunos consideran sagrado.

Que no haya llegado para quedarse

Ya estamos deseando que llegue el día 19. Esperamos, deseamos que la vida después de la mascarilla en el interior vuelva a ser la de antes, que se acaben las citas previas en la administración y que nos devuelvan a los ciudadanos de a pie esos derechos que dejamos que nos quitaran por el bien de la humanidad. Estamos escuchando mucho en la administración que la atención que impera ahora llegó para quedarse. Pues si eso piensa la administración, tendremos que recuperar lo que perdimos en esta guerra pandémica en la calle y en lo tribunales de justicia. La gente ya está harta.