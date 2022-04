Cangas conmemora hoy la proclamación de la II República con un acto de confraternidad republicana, que organiza la Asociación Memoria Histórica 28 de Agosto-Cangas. En este festivo de la Semana Santa, la cita también estará en la Praza do Concello en donde a las 12:00 y ante el monumento “Memorial da liberdade” se realizará la tradicional ofrenda floral con música y palabra.

A continuación, a las 12:30 y en el salón de plenos, el investigador local Antonio Graña presenta su libro “A Borneira, naufraxios e guerra de Cuba”, editado por la Asociación Memoria Histórica 28 de Agosto de Cangas.

En este libro, Graña cuenta las historias de los bajos de A Borneira de Cangas “naufraxios, a construción, ó seu carón, do Forte de Balea co que o xen militar español pretendía a última hora a defensa das costas fronte ó potencial invasor gringo, dispois da esmagadora derrota militar e política en Cuba, Porto Rico, Filipinas, Guam… E o retorno das tropas, en situación calamitosa dispois do último puntillazo en Cuba. Son historias entrañables e de gran forza emocional. As historias da xente común, o reverso das formas heroicas que os mandos e as oligarquías ocultaron”.

Por su parte, en Bueu, coincidiendo con el 85 aniversario del fusilamiento del alcalde, periodista y poeta Johan Carballeira, el Concello y la Asociación de Amigos Johan Carballeira organizan un acto de homenaje este domingo, por la tarde. A las 18:00 horas será la ofrenda floral junto al monumento en su honor en la entrada a la playa de Banda do Río en el que recordarán aal que fue alcalde de Bueu antes del golpe de estado de 1936 y fusilado el 17 de abril de 1937 en A Caeira. A continuación, en el Centro Social do Mar (19:00 horas) se presenta el libro “Os anos de silencio. Represión e resistencia na provincia de Pontevedra (1936-1951)” de Xosé Álvarez Castro.