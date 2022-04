La Soledad, el paso femenino de la Semana Santa

Al hombro de 18 costaleras, la Soledad volverá a salir hoy por las calles de Cangas tras dos años sin poder hacerlo por culpa de la pandemia. Es una de las procesiones más emotivas de la Semana Santa de Cangas. El momento en el que las mujeres levantan a hombros la imagen en el Eirado do Sinal está cargado de emoción y siempre se escapa alguna lágrima.Ayer hablamos con cuatro mujeres que portarán hoy la imagen de la Soledad, tras la misa de las 19.30 horas. Son de la hermandad de la Virgen de los Dolores y todas ellas de una u otra forma están relacionadas con el mar.

Sheila Lorenzo llega temprano a la reunión. Quedamos en El Penúltimo, un antiguo bar de la calle San José que el propietario presta a la Cofradía de los Dolores a modo de Casa de Hermandad. Es donde se guardan los trajes, algunas imágenes, los estandartes, capuchones y otros útiles de procesión. Son las 16.00 horas y mientras esperamos la llegada de otras costaleras, no cesan de llegar miembros de la Cofradía de los Dolores, que van y vienen cargados de intendencia. Mercedes Mallo y Noelia Rodas llegan un poco después y a Eugenia Román hay que esperarla un rato. Son días de ajetreo y no hay tiempo para nada. Sheila Lorenzo tiene 31 años y lleva desde los 17 como costalera. La primera vez que salió fue con la Virgen de los Dolores en la procesión del Santo Encuentro, donde, como dice ella, fue en compañía de su madre a llevar a la Madre. Mercedes Mallo comenzó el “oficio” de costalera de la Virgen de la Soledad la primera vez que salió en procesión esta imagen, en el año 2008. Noelia Rodas estaba embarazada y no pudo salir ese año. Tuvo que esperar al 2009, si las cuentas no le fallan.

Eugenia Román también fue de las primeras costaleras que tuvo la Virgen de la Soledad en el año 2008. Todas ellas tienen una cosa en común: están ligadas al mar. O sus maridos son marineros o sus padres y abuelos lo fueron. Son mujeres que llevan dentro una tradición, que no dudaron ni un segundo cuando el jefe de costaleros de la Cofradía de los Dolores les habló de participar en una procesión en la que la virgen, en este caso, la Soledad, fuese portada solo por mujeres. No era algo insólito ver a las mujeres llevar en andas un paso de Semana Santa en Cangas. En el Santo Encuentro (esta procesión no podrá salir este año al no hacerlo la Cofradía de la Misericordia), la Virgen de los Dolores es llevada a hombros por aquellas que gozan de la condición de madre. La Soledad salía a la calle a hombros de mujeres por primera vez en 2008, conmemorando los 200 años de la coronación de la imagen de la Virgen de los Dolores. Todas comentan el nerviosismo que hay antes de entrar en procesión, esa inquietud, ese temblor que se alimenta, que según manifiesta Mercedes Mallo se pasa al bajar la calle Real. Sheila Lorenzo salió este año en la procesión de la Virgen de los Dolores. “Me relajó sentir el palo en el hombro”.

Nunca vieron que la presencia de mujeres en las procesiones de Cangas fuera mal vista, todo lo contrario, siempre fueron muy bien aceptadas. Pero ellas no reivindican el lado feminista de la Semana Santa, aseguran que su presencia en la procesión obedece a la intención de hacer crecer la Semana Santa y otorgar visibilidad a las mujeres, porque ellas tiene mucho que ver en lo que es mantener la tradición. Al contrario que a muchos costaleros hombres, no fue una promesa la que les hace llevar a hombros una imagen religiosa. Insisten en que es por tradición. Que sí que es verdad que algún año representó más que otros por haber sucedido algo en la familia, pero que ellas siente el peso de la tradición.

¡Uff, fueron muy duros estos dos años sin procesiones!”

Cuando se les pregunta cómo vivieron estos dos años sin procesiones debido a la pandemia, la repuesta de Eugenia Román no se hace esperar: “¡Uff! Con eso lo resumo todo”. Las demás coinciden con la exclamación. Sehila Lorenzo afirma que fue muy duro. “Llegaba el día y recordabas con lágrimas en los ojos que a determinada horas te estabas vistiendo para salir y a otra estabas recorriendo las calles de Cangas. Fue muy duro. A mí a esas horas me caían las lágrimas” comenta. Adoran la Soledad, su procesión, pero afirman que ninguna de ellas es tan emotiva como la del Santo Encuentro, que este año no pude salir en Viernes Santo. “Ahí lloras aún que no quieras. Te vienen tanto recuerdos...” , dicen.