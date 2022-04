El Sergas sitúa a la comarca con 307 casos de COVID, aunque Villoch señala que son más de los declarados

El mapa de contagios del COVID que ofrece a diario el Sergas ya no es una referencia fehaciente de la situación epidemiológica del coronavirus, según se desprende de las palabras del jefe de servicio del centro de salud de Cangas, Benigno Villoch, que asegura que en O Morrazo hay muchos más casos que los 304 que figuran en dicho mapa, sobre todo después de que cambiara el protocolo y solo se hagan las pruebas de diagnóstico a grupos de riesgo. Asegura que hay bastantes más casos, aunque también es cierto que la mayoría siguen siendo leves y asintomáticos, como es la tendencia en los últimos meses, gracias también a los efectos de la vacuna.

Respecto a nuevas dosis de vacuna, Villoch asegura que, por el momento, no hay nada previsto y que la cuarta dosis solo se inoculó al colectivo de personas inmunodeprimidas cuya formación de antígenos es muy deficitaria. El jefe de servicio estima que al ritmo de contagios que se va, “en dos o tres meses todos habremos pasado por un COVID leve”. Según el mapa del Sergas, el número de contagios a 14 días bajó en 3 positivos en un día -de 307 a 304-, aunque subió en 11 en el cómputo de nuevos casos en los últimos 7 días, de 144 a 157. En los tres municipios suben los nuevos positivos en 7 días. En Cangas en 6 casos, a 72; en Moaña en 2, a 36 y en Bueu en 5, a 49. En el acumulado a 14 días Cangas tiene 157 positivos; Moaña, 61 y Bueu, 86.

Por lo que respecta a la política restrictiva que ha iniciado China para frenar los rebrotes de coronavirus, sobre todo en Shanghái, y por si pudiera ser aviso de lo que pueda venir en próximas fechas, Villoch considera que de China nunca se ha sabido lo que pasó y cuántas personas tenía contagiadas, a lo mejor tenían 5 millones y no 400: “la transparencia china no existe”.

En cuanto a la mejora de la situación aquí y respecto a si habrá cambios para que las urgencias retomen al Centro de Salud de Moaña, en la Casa del Mar, señala que no tiene conocimiento de que vayan a regresar e insiste en que la Casa del Mar no reúne las condiciones para tener unas urgencias, aunque no existiera el COVID. Considera lógico que las urgencias vuelvan a Moaña ya con el nuevo centro de salud construido en Sisalde.

Manifestaciones de vecinos

Mientras tanto, en Moaña volverán este próximo domingo a la calle, en la décimo novena concentración consecutiva en domingo, desde el 12 de diciembre, para reclamar mejoras en la sanidad pública, como ese egreso de las urgencias -que se trasladaron a Cangas cuando estalló la pandemia- que se cubran las dos plazas vacantes de médicos por lo cual 2.800 personas están sin médico de cabecera en el municipio; y que se refuerce el servicio de ambulancias del 061 con un vehículo más para Cangas y Moaña. La Plataforma da Sanidade ya prepara también una nueva manifestación para el 24 en Moaña. Partirá a las 11:00 desde Portal do Almacén para recorrer Ramón Cabanillas hacia O Pontillón y entrar por Concepción Arenal hasta la Casa del Mar.

En Cangas, A Voz da Sanidade dejó de realizar las concentraciones de los jueves ante el centro de salud. Cambió la manera de denunciar y de reivindicar para hacerlo con reuniones entre colectivos y charlas informativas. Está organizando un grupo de padres y madres para recuperar la consulta de tarde de pediatría en el centro de salud de Cangas, señala su presidenta, Carmen Nores.