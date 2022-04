Unos 280 armadores de la comarca de O Morrazo podrán recibir las ayudas que el Ministerio de Pesca acordó en el decreto del 29 de marzo de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, según la relación que publicó el lunes dicho ministerio. De la cofradía de Cangas figuran 160 armadores, 66 de Moaña y casi 100 de Bueu. En Aldán hay 20. La mayoría de ellos son armadores de barcos de hasta 25 GT de tonelaje, por lo que les correspondería una ayuda directa de 1.550,52 euros. Para los barcos entre 25 y 50 GT sería de 2.445,10 y hasta hasta los 35.000 para buques de más de 2.500 GT. Serían en torno a 440.000 euros de ayuda en O Morrazo.

Los armadores que figuran en la relación publicada por el ministerio disponen de un plazo de 5 días hábiles, contados desde ayer, para rechazar la ayuda, oponerse a que el Ministerio de Pesca compruebe que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como que no son deudores por resolución de procedencia de reintegro y no han sido inhabilitados por sentencia firme para obtener subvenciones. La oposición a este consulta tendrá el mismo efecto que el rechazo a la ayuda. En la relación de los armadores también figura una cuenta corriente que el beneficiario puede también cambiar en el mismo plazo de 5 días. De no hacerlo, se procederá al pago en la cuenta consignada en sus datos fiscales. De igual manera, los armadores que consten sin cuenta bancaria deberán de comunicarla en el mismo plazo.

El ministerio otorga 5 días para presentar alegaciones por parte de los armadores que hayan detectado errores. En la cofradía de Bueu han detectado algunos de nombre y números.

Desde las cofradías apuntan a que la gran mayoría aceptará esta ayuda directa. Hay que recordar que la flota de bajura mantuvo un paro de tres días, del 21 al 23 de marzo, en protesta por la subida del precio del combustible y en solidaridad con la huelga en una parte del sector del transporte por carretera. El día 24 acordó levantar el amare tras anunciar el ministro ayudas y seguir trabajando, aunque finalmente las ayudas no respondieran a lo que ellos pedían. La bonificación al combustible, de 20 céntimos de euro el litro, se extendió a todos los sectores, e hizo callar a la cofradías que de todas formas, volverán a reunirse el día 23 para valorar el impacto de las ayudas y así es necesario adoptar otras medidas.