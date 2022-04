85 anos do fusilamento de Carballeira

Esta fin de semana conmemórase o 85 cabodano do fusilamento de José Gómez de la Cueva, máis coñecido polo seu seudónimo literario: Johan Carballeira. O antigo alcalde de Bueu foi fusilado na madrugada do 16 ao 17 de abril de 1937 –tamén nunha fin de semana– e antes aíndo tivo tempo de escribir unha nota de despedida á que era a súa moza, na que incluía a estremecedora frase na que dicía: “Morimos a las siete, cuando te despiertes y pienses en mí, seguramente”.

Este domingo o Concello de Bueu e Asociación Amigos de Johan Carballeira organizan ás 18.00 horas unha homenaxe coincidindo con ese aniversario, que incluirá a tradicional ofrenda floral diante do monumento a Johan Carballeira e ao resto de vítimas da represión, situado na entrada da praia de Banda do Río.

A segunda parte da xornada consistirá na presentación do libro “Os anos do silencio. Represión e resistencia na provincia de Pontevedra (1936-1951)”, de Xosé Álvarez Castro. Será a partir das 19.00 horas no auditorio do Centro Social do Mar e o libro, publicado por Edicións Xerais, analiza as características e modulacións que adoptaron a represión e a resistencia no chamado “primeiro franquismo”.

Os actos en homenaxe a Johan Carballeira proseguirán nas vindeiras semanas, cando se reúnan os xurados encargados de dar a coñecer os nomes dos gañadores dos premios de poesía e xornalismo que levan o seu nome. A previsión da Concellería de Cultura é que os ditames se fagan públicos entre finais de abril e principios de maio.