El secretario accidental se remite al informe externo sobre el Plan Concellos

Ya hay informe de secretaría respecto a si es competencia del pleno o de la junta de gobierno la aprobación de los proyectos del Plan Concellos 2022-2023. Se trata de un informe realizado por el secretario accidental del Concello de Cangas, José Carlos Vilariño, que no viene a decir mucho más allá de que la junta de gobierno solicitó un informe jurídico al bufete de Calixto Escariz Abogados, sobre la competencia de solicitud de subvenciones prevista en el plan de obras y servicios de la Diputación de Pontevedra, informe que fue emitido el 24 de febrero de 2022. Recalca el informe que se tiene que tener en cuenta la situación de provisionalidad de la secretaría xeral del Concello de Cangas. El citado informe no despeja dudas. No dice ni si tiene o no razón el que realizó el despacho que asesora al Concello de Cangas en asuntos jurídicos. Se limita a decir que existe uno hecho y recalca la situación de provisionalidad de la secretaría xeral, con el secretario titular de baja por paternidad.

También es cierto que tanto el PSOE como el Partido Popular, que solicitaron el citado informe de secretaría, para nada querían meter en problemas al secretario accidental. Exigían que fuese el titular cuando se reincorporara o que el Concello de Cangas procediera a la contratación de un secretario perteneciente al Cuerpo Nacional de Habilitados hasta que durara la baja por paternidad del titular. Consideraban ambas formaciones políticas que no debía ser el secretario accidental quien se ocupara de resolver un asunto de extrema gravedad como éste. También se vuelve a insistir en que el problema no está en si la junta de gobierno o el pleno tiene competencia para solicitar subvenciones, sino para aprobar los proyectos del Plan Concellos 2022-2023. Y en el último documento se vuelve a insistir en que la junta de gobierno local solicitó un informe jurídico sobre la competencia para la solicitud de subvenciones previstas en el plan de obras y servicios de la Diputación. Para el grupo municipal socialista, la respuesta que ofrece el gobierno municipal entregando este informe es vergonzosa. Considera que es una tomadura de pelo a la corporación municipal, sobre todo a 11 concejales (7 del PP y 4 del PSOE) que solicitaron el informe de secretaría sobre el Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra. El portavoz del grupo municipal del PSOE, Eugenio González, tilda al gobierno de ilegítimo y que en su línea de actuación, que no convoque plenos municipales y pida un informe al despacho de Calixto Escariz sobre esta cuestión, que seguro que le dará la razón. Considera que el gobierno local está secuestrando las competencias del pleno, donde está representada la voluntad del pueblo. El PSOE no descarta acudir a los tribunales de justicia si el gobierno insiste en su postura. El grupo municipal del PP, a través del concejal Pío Millán, también afirma que la documentación que presentó el gobierno es una tomadura de pelo, que el informe del secretario accidental no dice nada y que el máximo responsable a nivel jurídico del Concello de Cangas es el secretario titular. El PP sostiene que el gobierno está convencido de que los servicios externos están para realizar informes a medida y los utiliza una y otra vez. Asegura Pío Millán que la alcaldesa sigue sin contestar a sus peticiones y no descartan adoptar otro tipo de medidas.