“Playa Lanzada” inicia el edificio de Vilariño y la protesta vecinal obliga a interrumpir las obras

La promotora “Playa Lanzada” comenzó ayer por la mañana a levantar un edificio en la plaza de Vilariño y, por la tarde, un grupo de vecinos de la Asociación Pedra Amarrada acudió con la intención de parar las obras. Aseguraban que actuaban ante las numerosas quejas que se produjeron por el ruido al colocar los pilotes del inmueble que se tienen pensado levantar. Hasta el lugar acudió la Policía Local de Cangas, llamada por los vecinos y sobre las 16.30 horas la empresa decidió suspender los trabajos ante el peligro que suponía que vecinos se hubieran introducido en la obra, mientras otros estaban pegados a la vaya de protección. Un portavoz de Pedra Amarrada, Andrés Hermelo, manifestó que la empresa había optado por la fórmula de golpeo de los pilotes para hacer la cimentación, en vez de emplear el sistema de perforación, que considera que provocaría menos temblores en las viviendas vecinas. La mañana había transcurrido con normalidad aparente. No hubo protestas y el primer día de trabajo ofrecía buenas expectativas, a excepción de la lluvia. Cuando ya hace un año se realizó el vallado de la parcela hubo algunos problemas.

Hay que tener presente que la Asociación de Vecinos de Pedra Amarrada de Vilariño había presentado, en su día, alegaciones, junto al grupo municipal Asemblea Pola Unidade (ASpUN) a la solicitud de licencia presentada por la empresa Playa da Lanzada. Alegaba, entre otras cosas, que el informe de antigüedad del hórreo había sido elaborado por una persona que actúa en nombre de la constructora. La asociación vecinal también sostiene que las actuales Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico no permiten la construcción del citado edificio, algo con lo que no está de acuerdo en su informe el arquitecto municipal.

Después de tres intentos infructuosos de conseguir que la junta de gobierno otorgara la licencia municipal, fue en 2017 cuando Playa da Lanzada llevó este asunto a los tribunales de justicia. Denunció a toda la junta de gobierno de la época, presidida por Xosé Manuel Pazos. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Cangas decidió en enero de 2019 archivar la querella por prevaricación, porque consideraba que el conflicto debía dirimirse en la vía contencioso-administrativa. La empresa recurrió por la vía penal la decisión del citado juzgado, pero también optó por acudir al contencioso.

El día 1 de febrero de 2021, poco después de fallecer el alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE), el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, en aquel momento, Eugenio González (PSOE), llevó la licencia a la junta de gobierno. Los dos concejales socialistas: Sagrario Martínez y Eugenio González votaron a favor, mientras que ACE dividió su voto. La edil Aurora Prieto también dio el sí a la licencia, mientras que el otro representante de esta formación política, Mariano Abalo, votó en contra. Abalo coincidía en este punto con los sucesores de ASpUN, ahora Avante! que criticaron con dureza la decisión de la junta de gobierno de aprobar la licencia de construcción.

Esta licencia otorgada por la junta de gobierno del día 1 de febrero de 2021 no fue recurrida ante los tribunales de justicia por ningún partido político ni asociación vecinal. Cuenta con todos los informes técnicos municipales a favor, tanto el jurídico como el del arquitecto. El realizado por la empresa Monsa, que elabora el Plan Xeral, es el único que deja alguna duda sobre la legalidad de la operación urbanística, pero no deja de ser un informe externo.

Esta licencia abrió en ACE una crisis que aún no se cerró hoy y que sirvió a la concejala Aurora Prieto para marcar distancias con sus compañeros de formación política, la propia alcaldesa Victoria Portas y Mariano Abalo.

La constructora amplía las medidas de seguridad

Fuentes cercanas a la empresa promotora señalan que la cimentación se realiza conforme a un estudio geotécnico que se encarga y junto al arquitecto deciden qué sistema es mejor para la cimentación. En el estudio se analiza el tipo de suelo y la profundidad a la que se tiene que realizar la cimentación. Se insistía en que la obra se suspendió por un problema de seguridad y que para hoy estaba previsto adoptar las medidas oportunas para que no hubiera más vecinos pegados a la valla protectora. La constructora no quiere riesgos innecesarios y hará que la licencia otorgada por el Concello de Cangas se respete. La Asociación de Vecinos Pedra Amarrada afirma que la construcción de un edificio en este entorno “tan sensible, único espacio abierto que queda en la calle David Cal, es de gran importancia paisajística y patrimonial, siendo hoy en día un lugar de encuentro de los vecinos, por lo que solicitaban una revisión del planteamiento urbanístico de Cangas, algo que nadie emprendió”.