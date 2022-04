Comuneros de Domaio se suman a Meira para exigir un canon por las antenas de Monte Faro

Los comuneros de Meira acordaron, por unanimidad este fin de semana, exigir a la empresa que gestiona el centro emisor de telecomunicaciones del Monte Faro –el pico más alto de la comarca– el pago de un canon para poder seguir operando, toda vez que el contrato de cesión gratuito de los derechos sobre el terreno para 50 años caducó a comienzos de 2022. Si bien más de 1.000 metros cuadrados de las antenas ocupan terrenos de Meira, algo más de 100 metros se levantan sobre monte de Domaio. Desde la junta directiva de los comuneros de Domaio manifestaron ayer su intención de reclamar también la parte que le corresponde del futuro canon. Al igual que ocurrió con Meira, en su día se plantearon una acción judicial pero la descartaron para esperar a la caducidad del contrato.

El presidente de los comuneros de Domaio, que dejará el cargo tras más de dos décadas este mismo mes, Juan Santos, explica que “tenemos unas 9 antenas en distintos puntos del monte comunal de la parroquia. Y con los años conseguimos regularizar todas y todos sus operadores nos pagan un alquiler excepto las de Monte Faro por culpa de la concesión gratuita que se hizo en su día al ente público RTVE, pero que resultó en un aprovechamiento por parte de muchas empresas privadas”.

La intención de los comuneros de Domaio es aguardar por si Meira logra un acuerdo con la actual operadora –Cellnex Telecom– y después solicitar la parte correspondiente con el mismo acuerdo económico. Sin embargo, en caso de que no exista acuerdo Domaio no descarta sumarse a Meira en la vía judicial para reclamar, conjuntamente, los derechos de los comuneros. En Domaio también temen que ese terreno pueda ser expropiado por su valor estratégico en materia de comunicaciones. No en vano, el centro emisor da cobertura de televisión, radio, telefonía e internet a unos 500.000 habitantes de todo el área metropolitana de Vigo.

Desde la junta directiva de Domaio explican que el problema con las antenas de Monte Faro radica en una cesión gratuita que realizó el entonces Ayuntamiento de Moaña, en el año 1972, pues el Estado le había dado a las administraciones locales la competencia sobre los montes comunales. No fueron devueltos a los vecinos hasta el año 1982.

La torre más antigua de este centro emisor alcanza una altura de 90 metros y es visible desde casi toda la ría de Vigo.

San Adrián se suma al rechazo al plan eólico

Uno de los asuntos que está movilizando a las comunidades de montes de la comarca es el plan de levantar varios parques eólicos en la zona más alta de la península morracense. Este fin de semana los comuneros de Meira se sumaron, por unanimidad, a la plataforma contra los proyectos eólicos en O Morrazo, promovida por la Mancomunidade de Montes do Morrazo. Además, tomaron la misma decisión los comuneros de San Adrián (Vilaboa). En estos momentos son ya cinco las comunidades de montes que expresaron su rechazo frontal a los planes para instalar aerogeneradores en un área total de 4.362 hectáreas de monte. Bueu, Coiro, Beluso, Meira y San Adrián son los comuneros que ya se sumaron a esta plataforma. Xosé Ramón Millán, del organismo comarcal de montes en man común, alega la alta densidad de población en O Morrazo y el hecho de que “Galicia ya produzca 24 millones de megavatios/hora, suficiente para autoabastecernos, pues un 21% de la energía se exporta fuera de la comunidad”. Desde la plataforma se muestran críticos con los daños al monte que ocasionarían los viales y las perforaciones para instalar los aerogeneradores “lo que podría afectar a las traídas comunales de aguas”. Alegan también la “pérdida de valor” de las viviendas cercanas y calculan en más de 800.000 euros la ganancia de las eléctricas por cada molino.