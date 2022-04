Cangas lleva a pleno la ordenanza de playas y duda si permitir las hogueras de San Xoán

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, pretende llevar al pleno ordinario de abril, previsto para el viernes 29, la modificación de la ordenanza de playas en vigor desde 2009 y realizar aportaciones que afectan a su uso y protección ambiental. Entre ellas, el gobierno local se replantea la posibilidad de prohibir encender hogueras en los arenales –vigente todo el año– la noche de San Xoán, aunque no tomará una decisión definitiva hasta concretarlo con las autoridades de Costas, ya que se trata de dominio público marítimo–terrestre. En los últimos años, el consistorio ha recibido quejas por una práctica que colectivos ecologistas y parte de la ciudadanía consideran “agresiva con el medio natural” y exigen erradicar. Sobre la mesa también están las indicaciones de la Ley de Costas de permitir la ocupación de la franja litoral solo para actividades que “por su naturaleza no puedan tener otra ubicación”, y ese no es el caso de las hogueras, que pueden tener otros emplazamientos.

La hogueras, fogatas o cacharelas forman parte de la cultura popular de la comunidad gallega, y de O Morrazo y Cangas en particular, por lo que el Concello busca un “equilibrio” de esa realidad con la protección del entorno natural. Además, una parte de la playa de Rodeira –que tradicionalmente acoge a centenares, incluso miles de personas para celebrar la noche de San Xoán que sucede al solsticio de verano– está ahora vallada para favorecer la regeneración de la flora tras la polémica intervención de “acondicionamiento” para acoger una competición deportiva que derivó en la expulsión de dos concejales del PSOE por parte de la alcaldesa y, con ella, la ruptura de pacto de gobierno con ACE. Varios colectivos y vecinos a título particular sostienen que las hogueras ocasionan incluso un daño mayor, y no entienden de excepciones en ningún día del año. Las comunicaciones para San Xoán y San Pedro se presentan en el Concello, aunque la administración local no responde formalmente. La regulación de hogueras y parrillas se plasma en el artículo 22 de la ordenanza que se pretende revisar. En atención a la seguridad de los usuarios y al mantenimiento de la higiene y ornato de las playas, quedará prohibido “realizar fuego en el suelo, arena, piedras o rocas”. Tampoco se permitirá usar artefactos de fuego o pirotécnicos, excepto relacionados “con la celebración de fiestas o tradiciones populares”.