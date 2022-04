“Tratase dunha nova colección de estilo particular entre o protocubismo e o minimalismo, con pinceladas de surrealismo”, describe Henrique Prado, escultor que concibe a súa obra e dalle forma á beira do río Bouzós, en Coiro. “Mesmamente o título xa nos suxire a idea de abrir as nosas mentes o entendemento da obra. Proxecto Calas!!!... ou Falas?”, que se expón ao público na microgalería Quadro (rúa Fermín Penzol, 10, Vigo) durante o mes de abril (de luns a venres en horario de mañá e tarde, e sábados só matinal), e abre unha alternativa cultural que poder visitar e disfrutar nesta época vacacional da Semana Santa.

“¡Calas!... ¿ou falas?” e un proxecto que parte dun xogo de palabras (cala coma sustantivo ou cala coma verbo) que deixa entrever o dobre sentido desta colección. Nalgunhas das obras aparecen as calas, flores emblemáticas sempre admiradas que foron –e seguen sendo– pintadas, grabadas, esculpidas ou fotografadas. Por outra parte, pretendo crear un diálogo entre as distintas obras e o espectador ou espectadora”, debulla o propio artista, e engade que ese diálogo “será máis intenso canto máis capte a esencia da obra o espectador ou espectadora”. “O arte sempre fala se se escoita”, sentenza.

De formación autodidacta, Henrique Prado comeza a expoñer en 2009, ainda que estivo desde sempre vencellado ao mundo da arte realizando estudos e seminarios puntuais en espazos como o Mestre Mateo, de Santiago, ou como artífice do Paseo das Esculturas, no frente marítimo de Rodeira, ademais de colaborar con entidades culturais de distintas comunidades autónomas. Tamén ten participado en múltiples exposicións colectivas de Arte no Morrazo, no castelo de Soutomaior, no Pazo da Cultura de Pontevedra, no Palacio de Quintanar, a Real Casa de la Moneda e a Deputación de Segovia, no Matadero ou a Casa de Galicia en Madrid, entre outras moitas cidades, e conquerido premios como a medalla de ouro na Bienal de Escultura el Valle de los Sueños, en Madrid.